Aguirre critica la campaña de Feijóo contra Vox y sugiere que el futuro del PP pasa por Díaz Ayuso

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre cree que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha equivocado en la campaña para las elecciones generales "diciendo que prefería al PSOE" antes que a Vox y sugiere que el futuro de su partido pasa por la actual presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En un coloquio organizado por The Objetive junto a la abogada Guadalupe Sánchez, recogido por Europa Press, Aguirre apunta dos "errores de libro" en la campaña para el 23J, uno del PP en su estrategia hacia Vox y el segundo de los de Santiago Abascal, que "no han estado bien" en la campaña. La expresidenta madrileña critica que Feijóo dijese durante el tramo final de campaña "que prefería al PSOE que a Vox". "Eso creo que es muy difícil de vender al electorado del PP, que en gran parte es el mismo de Vox", afea Aguirre, que cree que es "una incongruencia" decir que se va a "derogar el sanchismo" a la vez que pides el voto a "los sanchistas". A su juicio, el PP tiene que defender que Vox es un partido "perfectamente constitucional", que tiene opiniones diferentes a las de los 'populares' pero con el que el pacto "es mucho mejor para España" que el del PSOE con Bildu. "Pues hemos dicho lo contrario, que nos gusta más Page (el presidente de Castilla-La Mancha) que Abascal", lamenta. Aguirre incide en que los votantes de Vox eran en su mayoría electores del PP y la estrategia cree que debería haber sido la de dar "la batalla cultural", como asegura que hizo Ayuso y "se ha descartado" en esta campaña para las elecciones generales. En este contexto, sostiene que el PP debe seguir la estrategia de su expresidente José María Aznar de representar a todo el electorado que esté a la derecha del PSOE y sugiere que su futuro deberá estar en manos de Díaz Ayuso. "No seré yo la que te lleve la contraria", apunta cuando la abogada Guadalupe Sánchez es quien reivindica que eso no lo pueden hacer los 'populares' con Feijóo al frente y tiene que ser la presidenta madrileña quien asuma la responsabilidad. CREE QUE HABRÁ REEDICIÓN DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ Además, Aguirre apuesta como por una reedición del Gobierno de Pedro Sánchez como lo más posible, aunque sostiene que el Rey debe llamar primero a Núñez Feijóo como el candidato más votado y no descarta la opción de que obtuviese el apoyo del PNV. Aguirre cree que el apoyo de los nacionalistas vascos es "difícil pero no imposible" porque pueden compartir con el PP muchas medidas en materia económica, pese a que el PNV ya ha avanzado que descarta esta opción. En cualquier caso, la exdirigente madrileña avisa de que el resultado del PP puede "incluso no mejorar" en el caso de que se diera una repetición electoral. "Tenemos que cambiar la estrategia, la estrategia buena fue la de Aznar", insiste subrayando que en el PP deben estar "cómodos" todos los sectores a la derecha del PSOE, "liberales, democristianos y hasta socialdemócratas".