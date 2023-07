23J- Sumar defiende tras la crítica de Belarra triplicar los votos de la izquierda el 28M y revertir el ánimo de derrota

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha defendido que el proyecto liderado por la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, ha conseguido triplicar en estas generales los votos de la izquierda alternativa al PSOE tras los comicios del 28M, y sobre todo cambiar la sensación "generalizada de derrota" en sus bases. Así lo ha indicado en declaraciones a 'Antena 3', recogidas por Europa Press, cuestionado por las palabras ayer de la líder de Podemos, Ione Belarra, que se expresaba de forma crítica respecto a los resultados de Sumar ante la pérdida de votos y escaños con respecto al resultado de Unidas Podemos en 2019. Urtasun ha contrapuesto que en los comicios locales y autonómicos del 28M el conjunto del espacio cosechó "apenas un millón de votos" y ahora salen de las elecciones generales con más de tres millones, junto a la "perspectiva" de gobierno de izquierdas. "Yo creo que los progresistas estos días en España lo que sienten es alegría, alivio por una parte de que Vox no va a estar en el gobierno, pero sobre todo alegría (...) tras el resultado electoral. La gente está muy contenta", ha proseguido. No obstante, Urtasun no ha polemizado con Belarra y se ha centrado en agradecer el papel de Podemos, IU, Compromís, comunes y el resto de formaciones que integran la coalición, dado que todas han participado de ese gran acuerdo que ha hecho posible el resultado del 23J. Por tanto, Urtasun ha ahondado que toca estar "muy satisfechos" por conseguir el balance del 23J al conseguir frenar que la extrema derecha entrara en el gobierno y "dar una perspectiva de progreso" al país. SUMAR LE HA DADO LA VUELTA AL ESCENARIO Al hilo, ha insistido en que Sumar se ha presentado por primera vez a una elecciones y su presencia ha permitido "cambiar el escenario" y "darle la vuelta al ánimo del electorado progresista", un "éxito" fundamentalmente de este proyecto. "Sumar lo que ha frenado yo creo es un cierto desánimo de que la derecha iba a ganar este país, que es el que estaba instalado, estaba instalado que PP y Vox iban a tener inevitablemente la mayoría de gobierno, y eso lo hemos frenado en gran parte gracias a la emergencia de Sumar que es lo que ha permitido cambiar completamente la campaña electoral", ha zanjado.