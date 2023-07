Sectores de Sumar remarcan que el resultado electoral refuerza a Díaz y su proyecto: consolida a la izquierda

Diversos sectores de Sumar consideran que el resultado electoral ha reforzado tanto a la candidata, Yolanda Díaz, como al proyecto político y muestran incomprensión con la reacción de Podemos y su líder, Ione Belarra, al aludir al retroceso en votos y escaños. Este mediodía, mediante un vídeo difundido por el partido, Belarra aludía a que Sumar no había logrado el objetivo de dejar las condiciones para poder gobernar con más fuerza, dado que había perdido 700.000 votos en relación al peor resultado de Unidas Podemos, el obtenido en 2019. Esto, junto a la pérdida de siete escaños respecto a los que ya disponían los partidos de la coalición, le ha llevado a concluir que el 23J ha evidenciado que la "renuncia al feminismo", en velada alusión a la exclusión de la ministra Irene Montero de la lista electoral, e "invisibilizar" a Podemos no ha funcionado electoralmente. Palabras similares a las de Iglesias y que reabren una tensión que se dio los meses previos al registro de la coalición electoral, donde los morados criticaron el "veto" a Montero y asumieron un rol secundario dentro de la coalición por responsabilidad. Es más, Belarra en dicho vídeo ha sostenido que suscribieron desde la generosidad un acuerdo que ninguna otra fuerza habría firmado. Sin embargo, varias fuentes consultadas desgranan que Díaz ha conseguido devolver competitividad electoral a la izquierda alternativa, en un contexto muy complicado con un mal resultado el 28M y un electorado deprimido por los pronósticos previos que apuntaban una amplia victoria de la derecha. En este sentido, insisten que la situación es muy diferente a la 2019 y que el perfil de Díaz, con una campaña que ha ido a más, y su capacidad para construir un espacio nuevo y aglutinador han conseguido crear las bases para reconfigurar la izquierda, unido a su buena valoración ciudadana entre la población. Factores que, según relatan, permite afianzar su liderazgo al pasar el test de frenar a la derecha, estrechando el margen de diferencia con Vox pese a no rebasarles como tercera fuerza política. Y lo más importante, deja opciones reales de que revalidar la coalición con el PSOE y mantener la capacidad de este espacio de impulsar políticas públicas ambiciosas. También hay otras voces que no entienden la actitud de la líder de Podemos, de mostrar un tono bronco en un día donde debía primar la satisfacción, como ha sido el caso de la mayoría de formaciones, por el hecho de haber resistido el 23J y conservar una sólida base de diputados en el primer test electoral de Sumar. DIPUTADO DE MÁS MADRID: "FALTABA LA TOXICIDAD Y LA INTERNA PERMANENTE" El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha trasladado una valoración positiva del saldo de votos y diputados de Sumar durante una comparecencia, que ha tildado de éxito. Luego, no ha querido polemizar con Belarra aunque ha rechazado la comparativa entre Sumar y el resultado electoral de Unidas Podemos en 2019, dejando claro que sin la coalición la representación de la izquierda habría sido inferior. No obstante, las palabras de Belarra sí han merecido reproche por ejemplo para el diputado de Más Madrid en la Asamblea regional, Héctor Tejero, que ha ironizado que "faltaba la toxicidad y la interna permanente para hacer el peor análisis político posible". "Cero sorpresas que todos sabíamos que Podemos ha afilado los cuchillos toda la campaña y que empezaba hoy. Esta es su "unidad", ha zanjado. Y es que en sectores de la coalición indican que el ruido interno entre Podemos y Sumar durante la negociación de la confluencia no ayudó a la candidatura, que tuvo dificultades para encontrar su sitio e irrumpir en la campaña. Y también algunas fuentes aluden a falta de implicación de Podemos en la campaña, si bien Belarra ha intervenido en media docena de actos y dos de ellos han sido con la propia Díaz. Por otro lado, Urtasun ha señalado que aparte de emplazar al PSOE a negociar un futuro gobierno de coalición Sumar también comenzará a definir su despliegue organizativo, dado que el 23J es el comienzo y quieren asentar un proyecto estable con vistas al futuro ciclo electoral.