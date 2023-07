PNV rechaza favorecer la investidura de Feijóo porque, "para esta operación", necesita a Vox

El PNV rechaza favorecer la investidura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, porque, para "esta operación", necesitaría a Vox, y ha reiterado que el líder de los populares "ha cruzado una línea roja al meter en las instituciones" a la formación de Santiago Abascal. Fuentes de la formación jeltzale han explicado a Europa Press la postura que mantienen después de que Feijóo haya afirmado que ha mantenido "un contacto" con el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, que espera "ampliar en los próximos días" de cara a poder conformar un futuro Gobierno. Los jeltzales han señalado que los líderes del PP y del PNV no han hablado ni se han citado "ni han acordado nada", y han insistido en lo que ha repetido a lo largo de las últimas semanas. "Feijóo ha cruzado una línea roja al meter a Vox en las instituciones", han subrayado. De hecho, el propio Ortuzar ha denunciado, en reiteradas ocasiones, que el PP haya "normalizado" que Vox "pueda entrar a gobernar" en las instituciones y ha advertido de que el PNV no va a entrar, "de ninguna manera", en "la ecuación PP-Vox" para "hacer un viaje al pasado". Este mensaje ha sido inequívoco en todos los dirigentes del PNV y el cabeza de lista por Vizcaya al Congreso, Aitor Esteban, también subrayó en campaña electoral que, "con el fascismo, nada de nada, ni con quien se ayude de él". Hoy mismo, el PNV ha precisado que su postura es ya conocida y no estarán en ninguna "operación" en la que esté Vox.