El Real Valladolid asume que destinará a fichar los 15 millones del traspaso de Plata

Valladolid, 24 jul (EFE).- El director deportivo del Real Valladolid, Fran Sánchez, ha asegurado este lunes que el traspaso del ecuatoriano Gonzalo Plata a Al Saad catarí "ha sido bueno para el club" y con la cantidad que ingresará el club, de unos 15 millones, "permitirá realizar más operaciones, en un momento complicado, tras acumular dos descensos en tres años".

Tras la presentación de César de la Hoz, Sánchez ha recordado que, respecto a Plata, "el año pasado, antes de su fichaje ya hubo interés de equipos, y durante el año, siempre se remitió al final de temporada y cuando llegó la oferta oficial de Catar, por escrito, y el jugador decidió irse, se cerró la operación".

"Pagamos 3 millones por el 50% de Plata al Sporting de Lisboa, pero no se ha abonado más, y ahora ingresamos un fijo más variable, lo que ha salido en medios (15 millones). Es una buena operación para el club y por eso la aceptamos", ha detallado.

En cuanto al futuro de Larin, está en Jamaica para tramitar su doble nacionalidad y ha aclarado que desde Mallorca "no ha llegado oferta nueva", tras haber rechazado el club blanquivioleta la anterior, "pero están demostrando mucho interés y se verá qué pasa".

"Hay clubes de fuera que también han hecho oferta por Larin, aunque el jugador prefiere jugar en España", ha añadido Sánchez, quien ha advertido que "también hay propuestas por varios jugadores, unas más avanzadas que otras, algunas rechazadas y otras en curso".

Respecto a Iván Fresneda ha indicado que "aunque no ha habido ofertas por escrito, sí las ha habido verbales y, si llegase una que sea suficiente, podrá salir, pero es un jugador del club y su valor lo marca el Real Valladolid".

Tiene claro que el reto es "hacer un equipo competitivo para ascender, y puesto que no se tiene la mejor posición tras esos dos descensos, el objetivo es atar fichajes lo antes posible, y hacer ventas que permitan suplir carencias y compensar al colectivo con buenos jugadores".

En cuanto a El Yamiq, ha desvelado que "hay una propuesta que ha sido aceptada por el club, un principio de acuerdo, pero quedan detalles por pulir con el jugador, por lo que en el caso de que no se resuelva su situación, regresará al equipo". "Por ahora no lo exponemos con el grupo hasta ver lo que va a pasar, pero si no se firma en breve, será uno más de la plantilla", ha matizado.

Preguntado por Kike Pérez y Javi Sánchez, ha recordado que "tienen contrato" y espera que continúen, pero no han podido entrenar porque Kike sufre una pubalgia que se está tratando y Javi Sánchez recayó de una lesión en el último partido de la anterior campaña ante Getafe, "y hay que ver cómo evoluciona, para ver si se puede ir reincorporando".

Por último, respecto a la primera derrota en el amistoso ante Leganés, ha apuntado que "es el primer encuentro, y no va a tener nada que ver con lo que va a ser el equipo" y, si bien ha admitido que "no fue un partido bueno, en la primera parte se hicieron cosas bien, y hay que tener en cuenta que el rival llevaba más rodaje de entrenamientos y de amistosos".

"Confiamos en el cuerpo técnico y en el equipo, que está entrenando bien. La plantilla llegó con mucha carga de trabajo y cansada, que es normal, y muchos no van a estar en el futuro, y otros han causado baja, como los ya citados Kike y Javi Sánchez, o Iván Sánchez y Luis Pérez. Estoy seguro de que el equipo irá a más", ha concluido. EFE

