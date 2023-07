De la Hoz espera una "etapa exitosa" en el Real Valladolid, al que aportará experiencia

Valladolid, 24 jul (EFE).- El nuevo jugador del Real Valladolid César de la Hoz espera "una etapa exitosa" en el club blanquivioleta, al que prevé aportar la experiencia adquirida en el fútbol español, en equipos como Rácing de Santander, Betis, Albacete y Almería y, sobre todo, en la nueva categoría, Segunda división.

En opinión del director deportivo del Real Valladolid, Fran Sánchez, "es un jugador conocido, que también conoce al club, un mediocentro defensivo, equilibrado tácticamente, disciplinado, y con cualidades que hacen crecer a los que tiene alrededor".

De la Hoz ha asegurado que llega a la capital del Pisuerga "con mucha ilusión, con muchas ganas de aportar a este proyecto que, desde fuera, se ve sólido, y en un club histórico de Primera división, para que sea lo mejor posible para todos".

A pesar de ser capitán del Almería, ha optado por aceptar la oferta del conjunto blanquivioleta, ya que no llegó a un acuerdo con el club andaluz, y en Valladolid han mostrado "confianza" en él, lo cual ha "valorado mucho" y ha "pesado mucho" para que haya cambiado de aires.

"El Real Valladolid es un club importante y me ha convencido la confianza depositada en mí, saberme pieza importante en el equipo, aunque sé que tengo que demostrar en el campo lo que se espera de mí para tener minutos, y espero poder devolver esta confianza en el terreno de juego", ha matizado.

Ha confesado sentirse "muy contento" con el recibimiento, ya que tanto compañeros como cuerpo técnico le han dado "una buena bienvenida". Además, en estos días en el equipo, ha visto "que hay un gran proyecto" y se ha mostrado "encantado" con todo.

En cuanto a su nuevo entrenador, el uruguayo Paulo Pezzolano, le ha pedido que dé lo que han visto en él, al tiempo que le ha expresado la "intensidad que hay en los entrenamientos", que afronta con ganas, al igual que su capacidad para poder aportar el bagaje adquirido en la categoría del plata del fútbol nacional.

"He estado en equipos que han optado a ascender, por lo que esa presión la he vivido, y también he ascendido, lo que creo que ayudará al equipo, sobre todo, a los más jóvenes, para que estén arropados en los momentos difíciles, y para que ellos aporten su desparpajo", ha precisado.

Considera que su adaptación a Valladolid va a ser rápida, ya que su mujer "vivió aquí siete años", y puesto que ya lo conoce, sabe que se va a "aclimatar muy bien" y, debido a que es un veterano jugando en Segunda, cree que será clave "tener paciencia", puesto que es una liga muy larga y dura".

A priori, jugará como mediocentro, aunque a veces ha actuado como central "de forma anecdótica" y tiene claro que jugará donde le digan y "donde mejor pueda ayudar a que el equipo cumpla con su objetivo", ha concluido. EFE

