CC inicia contactos con el PSOE y Feijóo e insiste que no apoyará un Gobierno en el que esté Vox o Sumar

El secretario general nacional de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, ha anunciado que aunque aún es "muy prematuro" para hablar de acuerdos, el partido nacionalista mantiene las líneas rojas que defendió durante toda la campaña electoral y no va a apoyar un Gobierno del que forme parte Vox o Sumar. Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios tras la Comisión Ejecutiva Nacional (CEN) de Coalición Canaria, que ha valorado hoy los resultados obtenidos en la jornada electoral celebrada este domingo y en el que obtuvieron 114.718 votos y el acta de diputado para Cristina Valido. El secretario general nacional de CC reconoció que la organización nacionalista ha iniciado los contactos con el PSOE, a través del ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, y del propio candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, así como con otras fuerzas nacionalistas con las que han intercambiado opinión sobre el escenario que se dibuja en las Cortes. Fernando Clavijo aseguró que Coalición Canaria "no está con ningún bando ideológico, estamos con Canarias" y sostuvo que si se articula una propuesta de Gobierno seria para España y que se comprometa con los problemas de los canarios y canarias, se sentarán para hablar, siempre y cuando no forme parte del futuro Gobierno ninguno de los extremos, insistió. Igualmente, reconoció como "excelentes" unos resultados "en un escenario muy polarizado al que consiguió resistir CC y garantizar la voz de Canarias en Madrid". De la misma forma, reconoció que la cita de ayer con las urnas "deja un Congreso de los Diputados bastante atomizado, con una aritmética muy compleja y que va a obligar a muchas negociaciones y mucho diálogo". Clavijo manifestó que los más de 114.000 votos obtenidos por CC en estas elecciones "irán a parar única y exclusivamente a resolver los problemas de nuestra tierra y de los que aquí vivimos" y reiteró que el acta de Cristina Valido "es la única garantía de que Canarias tenga una voz libre e independiente en Madrid". Por su parte la diputada electa de Coalición Canaria Cristina Valido enfatizó en los asuntos que deben estar en cualquier negociación y que pasan "por el cumplimiento del fuero canario, la financiación autonómica, la financiación a la que tiene derecho esta tierra, del cumplimiento del Estatuto de Autonomía, también en el respeto a las competencias que Canarias tiene". De la misma forma, agregó los aspectos del Régimen Económico y Fiscal que "a día de hoy no se cumplen, como la bonificación del 100 % de los costes del transporte de mercancías, también incorporado por los nacionalistas a los PGE de 2023" Cristina Valido abordó el papel de Coalición Canaria en la política de Estado más allá de la investidura al futuro Presidente del Gobierno: "Los nacionalistas seremos muy necesarios para la aprobación de leyes, entre ellas la de los Presupuestos Generales del Estado y siempre vamos a estar dispuestos a negociar, siempre que en la ecuación no estén los partidos de extrema derecha o de extrema izquierda y siempre que en esa negociación gane Canarias".