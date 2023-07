'Barones' del PP cierran filas con Feijóo y apoyan ir a investidura aunque sea fallida para no hacer como Arrimadas

Los 'barones' territoriales del PP han cerrado filas este lunes con su líder, Alberto Núñez Feijóo, tras el resultado de las elecciones generales y han apoyado que se presente a una investidura, aunque sea fallida, según fuentes 'populares'. En las filas del PP consideran que no se puede repetir el ejemplo de Inés Arrimadas (Ciudadanos), quien tras las catalanas de 2017 no se presentó a la investidura para ser presidenta de la Generalitat. Este respaldo al líder del PP se ha producido en la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano de partido entre congresos, que ha recibido a Feijóo con un fuerte aplauso al inicio de su intervención. Allí el candidato 'popular' ha dejado claro que "no renuncia" a buscar apoyos para lograr la investidura. De hecho, ha informado de que ha iniciado contactos con PNV, Vox, CC y UPN para intentar "conseguir un Gobierno estable en España en las próximas semanas". Todos los presidentes del PP han acudido al encuentro --que ha arrancado a las 17.00 horas--, salvo el gallego Alfonso Rueda, que no ha asistido por encontrarse en la entrega de medallas de Galicia, la distinción autonómica más importante de la Comunidad. Precisamente este martes, Feijóo viajará a Santiago de Compostela para participar en los actos con motivo de la festividad de Santiago Apóstol en la plaza del Obradoiro. Después de la intensa agenda de campaña de estas semanas con motivo de las generales, es el único acto de agenda de la dirección nacional del partido. "HACER UN ARRIMADAS NO SE CONTEMPLA" En este momento, tanto los 'barones' del PP como la cúpula del partido están convencidos de que Feijóo debe acudir a una investidura. "Hacer un Arrimadas no se contempla", han señalado fuentes del equipo de Feijóo, ante el hecho de que la que fuera presidenta de Cs renunciase en 2018 a presentarse a ese debate, como le pedía el PP. En aquella fecha, tras elecciones catalanas celebradas en diciembre de 2017 y que había convocado Mariano Rajoy tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la dirigente de Cs declinó presentarse por no tener apoyos en el Parlament: "Soy realista. Admito que con esta ley electoral no puedo presentarme a una investidura y ganarla", declaró en febrero de 2018. El ejemplo de Arrimadas ha sobrevolado en la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, un modelo que ahora no quieren que siga Feijóo. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reconocido al término de este encuentro que hay que ir a esa investidura aunque sea fallida porque el PP "asume la responsabilidad" que le corresponde y le han dado los ciudadanos. LOS PRESIDENTES TOMAN LA PALABRA Y EXPRESAN SU APOYO A FEIJÓO Durante la reunión de la Junta Directiva del PP, los distintos presidentes autonómicos han tomado la palabra y han expresado su apoyo a Feijóo con palabras "cariñosas", según han señalado fuentes de la formación. Ese respaldo también se ha visibilizado después en declaraciones públicas a los medios. "Todos los dirigentes estamos con él. Ha conseguido que un partido que estaba un tanto desahuciado por una crisis interna, hoy sea la primera fuerza", ha resumido Moreno, que ha animado a buscar apoyos para la investidura. Preguntado expresamente si está en entredicho el liderazgo de Feijóo, el presidente andaluz ha respondido que "en absoluto" y ha recordado que el líder del PP fue elegido en un congreso con apoyo de los militantes y ha conseguido "47 escaños más y ha sacado al PP de una situación crítica". De la misma manera, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que Feijóo ha conseguido "grandes cosas" al ganar y desde que es presidente el mapa de España es "prácticamente azul". Preguntada también si está en entredicho su liderazgo, ha indicado: "No creo". Además, ha añadido que si fueran a una repetición electoral, él tiene que ser el candidato porque "ha aportado al PP gran estabilidad" y es una persona que "cada vez es más querida por los españoles". Ayuso considera que lo que ha cosechado el líder del Partido Popular en "tan poco tiempo es digno de reconocer" y hay que "pelear" y "trabajar" para "buscar la gobernabilidad", sin "tirar la toalla". Por su parte, el presidente en funciones de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha señalado que Feijóo es "el candidato más legitimado" para poder conformar un Gobierno e ir a la sesión de investidura tras los resultados electorales del 23J, aunque ha lamentado la división del voto de centro derecha. También ha hablado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha mostrado su apoyo a Feijóo tras los resultados de este domingo, brindándole incluso su apoyo para que repita como candidato si hay repetición electoral. PENDIENTES DEL VOTO CERA En 'Génova' están pendientes de ver qué ocurre con el voto CERA, de los españoles residentes en el extranjero, ya que puede hacer bailar algunos escaños, según han reconocido fuentes del equipo de Feijóo. En concreto, el PP está pendiente de si hay variación en el reparto de escaños en Girona y en Madrid, dos circunscripciones en las que el partido puede logra escaño en detrimento de Junts y del PSOE, según fuentes de la formación. Por el contrario, ese mismo voto CERA puede hacer perder el PP un escaño en Asturias.