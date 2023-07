Rufus Wainwright: "El mundo necesita música folk para volver al humanismo"

Javier Herrero

Madrid, 23 jul (EFE).- Rufus Wainwright vuelve por cuarta vez al Teatro Real este martes para abrir oficialmente la séptima edición del Universal Music Festival con "Folkocrazy", álbum recién editado, que, como su nombre indica, ensalza sus raíces familiares, una forma de hacer música y también de reconectarnos en tiempos de crispación.

"Es el momento de celebrar la belleza de la música folk. Es justo lo que el mundo necesita para traer de vuelta el humanismo, para recuperar la intimidad y cierto sentido de justicia", justifica a EFE este artista criado entre EE.UU. y Canadá ante el propósito de su undécimo disco de estudio, base de su actuación en Madrid.

Hijo de los músicos de folk Kate McGarrigle y Loudon Wainwright III, considera este trabajo "una vuelta a las raíces" emparentada con su predecesor, "Unfollow The Rules" (2023), en el que revisitó su mudanza a Los Ángeles y el inicio de su carrera. "Entonces vi que, puestos a mirar atrás, podría retrotraerme a mi infancia, cuando realmente me forjé como músico rodeado de todo ese folk", alega.

"En una época en la que todo es tan desechable y comercial, es bueno hacer algo que vaya más allá de eso", insiste Wainwright (Rhinebeck, 1973) ante este homenaje a la vez a la generación de sus padres y a una colección de "buenas letras y de canciones capaces de sobrevivir a través de los siglos con todo su significado".

SCHUBERT, EL PRIMER CANTAUTOR.

Ejemplo de esa pervivencia frente al tiempo son temas centenarios del repertorio, algunos procedentes de la tradición irlandesa, escocesa o estadounidense, como "Hush Little Baby", una nana que a él le cantaban de niño, que él le canta a su hija Lorca, nieta del mismísimo Leonard Cohen, y que para este álbum ha grabado junto a sus hermanas, Martha Wainwright y Lucy Wainwright Roche.

"Tenía una lista de unas 40 canciones que llevé a mi productor, Mitchell Froom, y dejé en sus manos armar la paleta; después de todo, lo que realmente convierte a este en un disco folk es que está tocado muy en el momento, con pocos instrumentos y sin apenas producción, como algo que podría suceder en tu salón", destaca antes de reconocer con humor una excepción: "Bueno, si en tu salón pudieses meter toda una sección de cuerdas".

Una de las inclusiones más sorprendentes es la de "Nacht und Träume" de Franz Schubert. "Quise tener un pequeño gesto con quien considero como el primer cantautor, porque escribió muchísimas canciones en las que se podía sentir la influencia popular y llegó a interpretarlas él mismo a piano y voz para una pequeña base de admiradores", justifica.

Otro tema que llama la atención es "Kaulana Nā Pua", que interpreta junto a Nicole Scherzinger. "Justo antes de la pandemia fuimos a Hawai y nos enamoramos de aquello hasta el punto de que incluso compramos un terreno. Mi esposo insistió mucho en que hiciera una canción de esa tradición y tengo que admitir que me encanta, aunque tenga que ver poco conmigo, porque francamente es muy exótica para mi sensibilidad", reconoce.

A fuerza de investigar, se identificó con esta "canción de protesta" escrita durante el último reinado del archipiélago "sobre la forma en que Estados Unidos estaba a punto de destruir su mundo y cómo luchaban contra ello tanto como podían", explica sobre una grabación en la que se volcó para emular la pronunciación y colocar bien la voz y el sentimiento.

"A VECES ME FRUSTRA NO SER EL REY DEL MUNDO"

Además de Scherzinger, "Folkocrazy" reúne a una amplia y variada nómina de colaboradores, entre los que se encuentran Sheryl Crow, Chaka Khan, John Legend, Brandi Carlile, David Byrne o Anohni, entre muchos otros.

"Esto no salió de la nada. Si hay algo de lo que me enorgullezco es que, sin ser alguien comercialmente superexitoso, muchos músicos me respetan y admiran lo que he hecho y cómo me he manejado en este mundo", presume Wainwright.

Conviene con que el margen de autonomía y maniobra del que goza, encadenando proyectos tan variopintos como un homenaje en vivo a Judy Garland, una ópera de cosecha propia o un disco a partir de sonetos de Shakespeare, va aparejado a un nivel de popularidad suficiente para que se le permita emprender según qué empresas, pero no muy grande para que el riesgo no sea excesivo.

"Esta fama me permite disfrutar de mi vida privada y a la vez cantar en teatros muy bonitos por todo el mundo. Dicho esto, también es verdad que hay un pequeño demonio en mí que querría ser el rey del mundo y eso siempre estará ahí, porque mi ambición nunca estará satisfecha, lo que a veces hace me frustra, aunque no debiera", confiesa.

Con la vista puesta ya en el futuro, se cuida mucho de dar detalles sobre sus numerosos proyectos en cartera. "Estoy interesado en explorar nuevamente más cosas de estilo pop porque ya he ido al fondo del asunto folk y ahora me siento muy seguro para ponerme a explorar lo que me apetezca", anticipa ante próximos discos.

Revela no obstante que su "principal objetivo" está puesto en Broadway y en el West End londinense, para los que ha estado trabajando "en varios espectáculos". "Especialmente después de la muerte de Stephen Sondheim, siento que hay espacio para convertirme en un compositor experimentado en el mundo del teatro", cuenta. EFE

