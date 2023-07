Medio millar de personas reivindican la separación de poderes y la independencia judicial

Madrid, 23 jul (EFE).- Más de medio millar de personas se han concentrado frente al Congreso de los Diputados este domingo, coincidiendo con los primeros recuentos de votos de las elecciones generales, para reivindicar separación de poderes e independencia judicial.

Durante el acto convocado por la asociación Junta Democrática de España, encabezada por el abogado y 'youtuber' Rubén Gisbert, bajo el lema “por la libertad y la democracia”, los asistentes han pedido la separación de poderes, “que no sólo significa independencia del poder judicial”, si no “que no sean los mismos quienes hacen la ley a quienes la aplican”.

Así lo ha señalado David Martín, uno de los asistentes a la concentración, que se ha mostrado indiferente a los resultados de las elecciones generales, ya que considera que “no tenemos representante”.

Con esta concentración, además de reivindicar la independencia judicial, buscan la separación de poderes, en concreto la del poder legislativo al poder judicial, y de esta manera poder elegir a los representantes y, por otro lado, al presidente del Gobierno.

“La única manera de que el pueblo mande es que pueda elegir su representante y no haya listas de partido, además de que haya una separación de poderes, para que los jueces no puedan ser influenciados por los políticos”, ha subrayado el analista bursátil Alberto Iturralde. EFE

