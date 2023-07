Jorge Prado: "Ha sido otro Gran Premio muy satisfactorio"

Redacción deportes, 23 jul (EFE).- El español Jorge Prado, del equipo GasGas, líder del Mundial de motocrós MXGP, que fue segundo este domingo en el circuito belga de Lommel, afirmó que fue "otro Gran Premio muy satisfactorio" para él.

"Mantenemos la placa roja y la amplia ventaja. En la segunda manga me he encontrado muy a gusto sobre una pista que estaba destrozada por los baches, he encontrado mi ritmo y he podido defenderme cuando ha llegado Febvre", destacó.

"Me hubiera gustado ganar el Gran Premio, pero me voy con muy buen sabor de boca por ganar la manga y consolidar el liderato", señaló Prado en declaraciones difundidas por su equipo. EFE

