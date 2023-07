Carlos Rodríguez, un "corredor Tour" cien por cien

Carlos de Torres

París, 23 jul (EFE).- "Carlos Rodríguez es un corredor Tour cien por cien". La contundente frase corresponde a Jorge Ramos Estalayo, preparador físico del granadino quinto clasificado en el Tour en la escuela de juveniles en la Fundación Alberto Contador, un profesional que ha tutelado, entre otros, a corredores como Enric Mas, Alejandro Ropero, Sergio García o Juan Pedro López.

Las cualidades de Carlos Rodríguez (Almuñecar, 22 años), no pasaron inadvertidas para sus primeros directores deportivos y entrenadores. Sergio Ramos mantiene frescos los primeros recuerdos.

"Carlos posee unas cualidades impresionantes como ciclista y como persona. Es exquisito en el trabajo, tanto a nivel deportivo como académico. Me impresionó la precisión en el trabajo que realizaba día a día, mejor no se podía hacer. Es un compañero, trabajaba para el equipo cuando se le encomendaba y siempre muy agradecido con todo. Es el corredor que más triunfos nos ha dado como juvenil tanto a nivel nacional como internacional", recuerda.

Ramos relató a EFE algunas anécdotas sobre los comienzos de Rodríguez en la Fundación Alberto Contador.

"En un campamento de la Fundación hicimos un test en una subida, él era cadete e hizo la prueba en 9 minutos, dejando al segundo a un minuto. Enseguida vimos el potencial que tenía y con Guillermo Gutiérrez decidimos contar con él para la Fundación".

COMO JUVENIL ERA DE OTRO PLANETA

Sin duda, Rodríguez lanzaba mensajes de ser un ciclista especial, diferente, cada vez que se subía a la bicicleta en cualquier competición. En las pruebas dentro de la Fundación Contador, el granadino se salía del mapa.

"Como juvenil era de otro planeta. Una vez en una concentración en Oliva hicimos un test de esfuerzo de 20 minutos en un puerto cercano. En la prueba había juveniles, ciclistas sub'23 y corredores que ya estaban en categoría continental. Hizo el segundo mejor tiempo, solo le superó un "proteam" por 10 segundos. Era juvenil de 17 años", rememora Ramos.

Con estos síntomas de campeón, los entrenadores, conforme a su edad, querían que fuese evolucionando a su paso, pero Carlos quería llegar a ser de los mejores cuanto antes".

"No me sorprende su evolución porque es como ciclista y persona muy disciplinado, desde el comienzo era milimétrico en todo lo que hacía.

"TIENE QUE EVOLUCIONAR, PERO ES UN CORREDOR TOUR 100 POR 100"

Sobre el Tour realizado por Carlos Rodríguez, quinto en la general y ganador de la etapa de Morzine en duelo con Vingegaard y Pogacar, Ramos se muestra "parcialmente" sorprendido.

"Me sorprende y no me sorprende. Puede estar donde está, ya el año pasado hizo una buena Vuelta. En el Tour ha estado disputando el podio. Yo creí que iba a necesitar más tiempo para lograr esos objetivos, un año más, y ya le hemos visto entre los mejores", asevera.

El preparador es partidario de tener paciencia con Rodríguez y otorgarle la confianza necesaria, pues se trata de una joya que relucirá con fuerza en el Tour.

"Hay que dejarle evolucionar, pero tengo claro que es un ciclista para el Tour. Recupera muy bien, es fuerte mentalmente, muy disciplinado. Puede estar con los mejores y ya lo está demostrando".

Añade Ramos que Carlos Rodríguez "es un corredor completo en todos los terrenos".

"Fue campeón de España juvenil contrarreloj, se recupera bien del esfuerzo y tiene visión de la carrera, la lee bien, ya lo demostró el otro día con el triunfo en Morzine, cuando se juntó con los dos mejores, Pogacar y Vingegaard, y luego los remató. Es un hombre Tour 100 por 100", afirma con rotundidad.

La apuesta de Ramos es total sobre un corredor de gran futuro que también tiene algún "pero".

"Subiendo va bien, no es escalador total, pero puede estar al 90 por ciento en esta faceta, y no tiene demasiada punta de velocidad. Su capacidad de recuperación es innata. Confío en él y apuesto por él para ganar el Tour en 2-3 años".

Resumiendo la generosidad de Carlos Rodríguez, el técnico que le preparó en la Fundación Contador concluyó con un nuevo detalle concluyente.

"En la Itzulia juvenil ganó el primer año, y en el segundo trabajó para que ganara otro compañero. Como persona es aún mejor que como ciclista". EFE

soc/jl