Sainz: Si hacemos una carrera perfecta y clavamos la estrategia es posible el 'top 6'

Mogyorod (Hungría), 22 jul (EFE).- El español Carlos Sainz (Ferrari), tercero en el Mundial de Fórmula Uno, que saldrá undécimo este domingo en el Gran Premio de Hungría, la undécima prueba del campeonato, declaró este sábado en el Hungaroring que si hacen "una carrera perfecta" y clavan "la estrategia, es posible" acabar entre los seis primeros la carrera.

Sainz, de 28 años, llevaba 33 veces seguidas -entre ellas, obviamente, todas las de este año- entrando en la tercera y decisiva ronda de la calificación (Q3), algo que no sucedió este sábado. "He entrado en todas, menos en una y por dos milésimas", apuntó el talentoso piloto madrileño, con una victoria y quince podios en la categoría reina.

"Quizá no haya tenido mi mejor día, eso es cierto. Todo el fin de semana la verdad es que no hemos ido al cien por cien; sobre todo con el compuesto medio, con el que estuve muy atrás cada vez que lo ponía; y más aún, con la parrilla tan apretada", comentó Carlos este sábado en la zona mixta del Hungaroring después de la calificación, donde explicó en qué zonas cree que perdía tiempo.

"En la curva una y dos", aseguró. "Y luego, el resto de la vuelta vas forzando demasiado. Seguro que hay algo que analizar acerca de lo que pasa con los neumáticos medios", añadió el español de Ferrari.

"Hay gente fuera de posición, pero también la hay por detrás. No hice una vuelta perfecta; y por eso estoy en la undécima posición en lugar de en la sexta", admitió Sainz, que dijo que no le molestaba el nuevo formato de calificación, con obligatoriedad de usar un determinado compuesto en cada ronda.

"Para mí, la 'cuali' fue divertida. Cambiar de compuesto no me molesta. Lo que me molesta es no poder rodar casi el viernes; por eso tiene que aclarar si quieren ahorrar neumáticos o si quieren que rodemos menos...", apuntó.

"El 'top 6' si hacemos una carrera perfecta y clavamos la estrategia es posible", opinó Sanz este sábado en el Hungaroring. EFE

arh