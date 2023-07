Rahm: "Ha sido un día de esos en los que me siento invencible"

Redacción deportes, 22 jul (EFE).- El español Jon Rahm, que protagonizó en la tercera jornada de competición del Abierto Británico una gran remontada que le llevó hasta el tercer puesto, declaró que fue "un día de esos" en los que se sintió "invencible".

Rahm, con 63 golpes -ocho birdies- y un acumulado de seis bajo par, remontó hasta el punto de pasar en la jornada precedente el corte con sufrimiento a poder pelear por la victoria el último día.

"Ha sido un día de esos en los que me siento invencible. He estado muy cómodo sobre todo desde el tee. Cuando estoy tan cómodo desde el tee es muy fácil mantenerme agresivo y darme oportunidades. Es la mejor ronda que he jugado en un Abierto Británico. De hecho es la mejor ronda que he jugado en un campo así nunca", dijo Rahm a los periodistas en el Royal Liverpool Club.

El 'León de Barrika' señaló que "cambiaría" su récord en Hoylake, en el Royal Liverpool Club, "por los tres Abiertos Británicos que ganó Severiano Ballesteros".

"Queda mucho trabajo por hacer aún y mucho golf por jugar aún", dijo Rahm, que completó una jornada sensacional de golf de la que no sabe con qué golpe quedarse.

"Es difícil decir uno. El golpe del ocho. Yo creo que hacer aproximación y golpe de hoyo es difícil. No había leído bien el viento y hacer ese golpe y luego meter el del nueve... Es difícil decir uno. Me quedo con los veinte minutos entre el par del ocho y el birdie del diez. Es donde ha cambiado todo", confesó.

Rahm, cuyo rendimiento ha ido de menos a más en este Abierto Británico, reconoció que "honestamente parece frustrado a menudo".

"Estaba jugando buen golf pero cometiendo errores. Me dejé golpes que en un grande son muy costosos. Creo que soy mucho más paciente de lo que la gente piensa. Simplemente muestro mi frustración más a menudo que otros, pero soy extremadamente positivo en el campo", finalizó. EFE

1011041

drl/ism