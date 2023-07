Pogacar: "Orgulloso de este segundo puesto en la general"

Le Markstein (Francia), 22 jul (EFE).- El esloveno Tadej Pogacar, ganador de la penúltima etapa del Tour de Francia, se mostró "orgulloso" de la segunda posición lograda en la general, pese a que llegaba con la ambición de ganar.

"Tras una semana muy difícil me he vuelto a sentir yo mismo. Estaba feliz de volver a sentirme bien", señaló el ciclista del UAE, que reconoció que buscó escaparse en el último ascenso para imponerse en solitario en la etapa, pero Jonas Vingegaard "estuvo muy fuerte".

"Agradezco a Adam Yates que me haya lanzado en el esprint' y eso ha hecho que fuera menos nervioso y más fácil de acabar", indicó.

Asimismo, afirmó que la lesión de muñeca que se produjo en la Lieja-Bastona-Lieja "no ha influido tanto" en su rendimiento durante el Tour.

"He dormido hasta el País Vasco con una protección en la muñeca. He podido entrenar bien, pero no es igual que hacer largos ascensos. Algunos médicos decían que tenía que estar vendado durante el Tour, pero estoy contento de no haber llevado esa venda. Estoy orgulloso de acabar segundo", dijo. EFE

