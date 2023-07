Pedri sobre la posible llegada de Mbappe al Real Madrid: "Que sea lo que tenga que ser"

Redacción deportes, 22 jul (EFE).- Pedri González, futbolista del Barcelona, habló sobre el posible fichaje del francés Kylian Mbappe por el Real Madrid y aseguró que ellos están centrados en la gira estadounidense y en prepararse y ponerse a punto par el nuevo curso.

"No soy ni el director deportivo del Real Madrid ni el presidente. Que hagan lo que tengan que hacer. Nosotros estamos centrados en la gira, en prepararnos y ponernos a punto para la temporada y que sea lo que tenga que ser", señaló ante los medios de comunicación en Los Ángeles, donde se encuentra su equipo.

"En esta gira tenemos cuatro partidazos, son cuatro rivales muy fuertes. Vamos a disfrutar y sobre todo a ponernos a punto para la temporada", comentó al hilo de los cuatro duelos que tienen por delante, incluido uno precisamente ante el Real Madrid.

Un fichaje que ya está confirmado es el de Ilkay Gudogan por el Barcelona: "Es un espectáculo. Todos lo hemos visto con el Manchester City y yo he podido verlo ahora también en los entrenamientos. Es un espectáculo ver cómo se gira y cómo no pierde ningún balón. Vamos a disfrutar mucho de él dentro y fuera del campo. En las posesiones es difícil verle perder una pelota, la tranquilidad que transmite en el campo es lo que más me sorprende".

También se han incorporado al club Íñigo Martínez y Oriol Romeu: "Es difícil suplir la baja de Busquets y de Jordi Alba, tanto dentro como fuera del campo eran dos pilares en el equipo. Creo que los tres fichajes que ha hecho el club son jugadores de talla mundial, que tienen muchas ganas de venir a este club. Los que quieren estar en este club son los mejores para mi".

"Son jugadores con experiencia y creo que podemos aprender muchísimas cosas. Vienen a aportar. Veo a los tres con muchísimas ganas de ayudarnos y creo que son fichajes que nos van a venir muy bien, que lo van a hacer espectacular", opinó también.

Pedri también se refirió a la situación de su compañero Ferrán Torres: "Él está muy tranquilo, con ganas de trabajar y de comerse el mundo. Una de las mejores cosas que tiene es que se focaliza en lo que quiere, en seguir trabajando. Creo que es un jugador que nos ayudará mucho".

Acerca de la elección como capitanes de Frenkie De Jong y Ronaldo Araújo, apuntó: "Todavía soy muy joven para ser capitán del Barça. Es un orgullo que alguno me haya nombrado como capitán pero creo que los dos que salieron se lo merecen. Ronald Araujo y Frenkie de Jong se lo merecen, son capitanes tanto dentro como fuera del campo. Seguro que nos ayudarán muchísimo".

Al canario también se le preguntó por la Liga de Campeones: "La temporada pasada nos quedó esa espinita clavada, mejorar en esa competición. Creo que tenemos una buena plantilla para afrontarla y queremos ir con todo".

Asimismo analizó su situación personal: "Este ha sido un verano en el que ha tenido muchas vacaciones para preparar la parte física. He tenido algunas lesiones que me han impedido disfrutar de lo que más me gusta, que es el fútbol. He hecho mucho trabajo de fuerza, que es lo que me marca el club y que me ha ayudado bastante".

"Puedo mejorar en muchísimas cosas. El año pasado di muy pocas asistencias, es una cosa que tengo que mejorar. Y llegar más al área, que él me lo pedía pero creo que sigo teniendo que mejorar. El año pasado no cumplí el reto que me puso Xavi de marcar diez goles, esta temporada hay que poner otro y cumplirlo", expresó.

Por otro lado hizo mención al trabajo de los jóvenes en estos primeros entrenamientos: "Hay muchos que vienen con muchas ganas, muchos entrenan con ganas de comerse el mundo. Un jugador que me gusta mucho es Fermín, nunca había tenido el placer de jugar con él y veo que tiene mucha garra y sobre todo mucha calidad".