Landa: "El equipo quiere que vaya a la Vuelta

Le Markstein (Francia), 22 jul (EFE).- El español Mikel Landa (Bahrain Victorious) aseguró al final de la vigésima etapa del Tour que desde el principio no se encontró bien y confirmó que la idea de su equipo es que acuda a la Vuelta a España.

"Tuve un problema y aguanté, pero no pude estar a mi mejor nivel. Ha sido un Tour complicado, ya que desde el principio no me encontré bien", señaló el ciclista alavés, decimonoveno de la general a 29.19 del virtual vencedor, el danés Jonas Vingegaard.

Landa pensará a partir de ahora su calendario de final de temporada, pero confirmó que la idea del Bahrain Victorious es que participe en la Vuelta que comienza el día 26 de agosto en Barcelona.

"El equipo quiere que vaya a la Vuelta, pero me lo pensaré. No sé con qué planes iría, pero ahora ni me lo planteo", concluyó. EFE

