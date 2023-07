'Atlántida', el océano musical que surca el 'Prodigy' Sergio de Miguel en su primer álbum

Carlos Alberto Fernández

Vigo, 22 jul (EFE).- 'Atlántida' es el primer álbum del pianista Sergio de Miguel -premio 'Prodigio' de la Fundación Cultural Latin Grammy en 2019-, un océano musical que surca con la combinación de estilos de su Galicia natal, la influencia celta, el flamenco, las corrientes africanas, las de Brasil y Cuba y las que exploró en la Universidad de Berklee (Boston, EEUU), donde estudió gracias la beca que le entregaron Gloria y Emilio Estefan.

El disco con el que lanza su carrera ha sido un máster. Se ha encargado de todo. "Como músico pensaba literalmente que lo más difícil es la música, pero luego me di cuenta que no, que es el primer paso de muchos", explica en una entrevista con EFE en la Fortaleza del Castro de Vigo, desde donde se divisa la ciudad que lo vio nacer y crecer hasta que el 'Prodigy' -con un valor estimado de 200.000 euros- lo llevó a Estados Unidos.

"No es el valor económico sino el personal y profesional, poder ir a una universidad como Berklee. Es una oportunidad única, un privilegio gigante. Hay una beca al año. Siete desde 2016", recuerda.

Asegura que "siempre hay un punto de suerte" para ganar algo así, pero precisa: "El punto diferenciador es la personalidad. En ese momento era superjoven y puede que me viesen con mucha iniciativa, tenía proyectos muy lanzados, aunque caseros. Había unos 600 candidatos, mínimo 150 con el mismo o más talento que yo. Un pelín de suerte sí hay".

Camino de los 22 años -los hace en diciembre-, se formó desde los tres en música moderna y después en la clásica, primero en una academia viguesa y, posteriormente, en el conservatorio, antes del periplo universitario recién concluido. Ahora está de vacaciones en Vigo, pero en agosto toca su primera gira.

Fue en la pandemia cuando empezó a componer los temas que llevará a varias ciudades españolas: desde Torremolinos (Málaga) el día 5 de agosto, pasando por Munilla (La Rioja), Gijón, A Coruña, Vigo, Pontevedra, Barcelona, Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona) y, de nuevo, su ciudad natal, donde tocará un total de tres veces y cerrará la gira el día 29.

"Todos me hacen la misma ilusión, aunque hay sitios con un punto como el Clarence Jazz Club de Torremolinos o el Jamboree Jazz Club de Barcelona", confiesa. Fue uno a uno sondeando la posibilidad de tocar. Por el camino, "muchas complicaciones e incertidumbre", algunos se cayeron porque no contestaron a sus correos; otros por disponibilidad de fechas.

En su repertorio hay raíces gallegas, pero también flamenco y jazz. "Pensé: 'esto no se puede quedar en mi ordenador', y decidí planear la grabación de un disco sin un patrocinador o inversor; todo ha sido de mi bolsillo".

Estimó un presupuesto de 4.000 euros y lanzó una campaña de recaudación con recompensas para los patrocinadores. Alcanzó la cifra -la acabó superando- a falta de 5 días para que concluyera el plazo disponible.

"Le das al 'play' y seguramente sea mejor de lo que yo imaginaba. Supera las expectativas y me motiva a seguir con estos proyectos", afirma con orgullo, pero sin esconder que su objetivo es encontrar una discográfica que lo apoye porque "ser independiente es muy complicado".

"Con la gira no he tenido nadie que me consiga un concierto. Aparte de compositor y productor, soy el agente de 'booking' y el manager", advierte.

En septiembre de 2022 reunió a músicos que fueron compañeros de universidad, grabaron los 9 temas y empezó "el proceso de verdad". Una odisea, un máster.

"El diseño gráfico, los nombres de los temas, registrarlos, las partituras, los arreglos... posteriormente todo lo que tiene que ver con edición, mezcla, máster o el diseño de los discos físicos, la gira... Se aprende un montón de cosas. No es lo mismo un concierto que liderar un proyecto aunque sea pequeño. Conlleva mucha responsabilidad", afirma.

A los que empiezan como él, muy jóvenes, les recomendaría que "hagan lo que les guste", y confiesa lo que le motivaba, "la curiosidad", porque "las obligaciones en la música tiran para atrás y por eso mucha gente lo deja. Si obligas, nunca va a salir bien", reflexiona.

Su 'playlist', como su estilo, tiene de todo: clásica y jazz principalmente, pero también comercial, latina, rock y bandas sonoras. "Para nosotros la enciclopedia es escuchar y eso es lo que intento hacer", afirma.

Un "sueño y objetivo" que se marca es tocar con una orquesta entera y él al piano, pero también tiene otro: tocar en la banda de Alejandro Sanz, que la semana que viene actúa en Vigo. "Si me dice que suba, voy directamente. Es música comercial, pero muy rica, muy buena, de lo mejor que hay, ha habido y habrá en pop latino", concede. EFE

