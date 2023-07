Zapatero:La campaña empezó con un "España o Sánchez" y termina con un "España con Sánchez"

La Rinconada (Sevilla), 21 jul (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmado este viernes que la campaña electoral comenzó el pasado 6 de julio con un "España o Sánchez" y concluye esta noche con un "España con Sánchez", el presidente "legítimo y constitucional frente a la insidia".

En el acto de cierre de campaña del PSOE de Sevilla, Rodríguez Zapatero se ha mostrado convencido de que el domingo habrá "sorpresón y chocolate con churros" y que de las elecciones resultará "una España liderada por Sánchez por un país moderno, justo y decente".

En su opinión, la campaña ha estado marcada por el "coraje socialista" para defender "la decencia del presidente del Gobierno frente a la insidia y el liderazgo del presidente en el mundo frente a la nada en el mundo que tiene el PP".

"Hemos salido con coraje socialista, con la fuerza de la convicción, con palabras, con discursos y con valores y llegamos el domingo a ganar las elecciones", ha remarcado, tras lo que ha subrayado: "lo hemos hecho para recordar que el presidente legítimo y constitucional de España es y será Pedro Sánchez frente a la insidia, y no por él, sino por la democracia, por España, para que se respete lo que votan los ciudadanos".

Asimismo, ha señalado que el PSOE ha hecho una campaña que "nos ha salido del corazón, de dentro, por eso ha salido bien, porque hemos hablado a la cara a la gente para denunciar la insidia contra el Gobierno, un Gobierno que nos ha llevado a la mejor España, la que queremos, la de la alegría de vivir, una España abierta, europeísta y reconocida en el mundo, la de los derechos y las libertades".

Y lo ha contrapuesto con la campaña del PP, que ha sido "una patata fría que no se la come ni 'el tato" con episodios "hipócritas" y "mentiras", aunque "la democracia descubre ante o después la mentira, la prepotencia, la insidia y el no servir a España lealmente", ha enfatizado.

En su opinión, el PP es "un partido insólito, es insólito la derechización en la que está inmerso y la capacidad de fabulación que tiene".

Por su parte, la ministra de Hacienda y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Sevilla, María Jesús Montero, ha asegurado que el domingo "vamos a ganar porque España se merece cuatro años más de gobierno progresista y socialista", y ha apostillado: "vamos a parar a esa ultraderecha que viene soplando desde Europa y América y se va a encontrar con un partido que es un dique de contención de todo lo que significa involución".

Ha remarcado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha ido trabajando en los peores momentos que ha vivido nuestro país en el último siglo y hemos tenido un PP que ha vivido a espaldas de la patria, que ha estado permanentemente en la política del 'cuanto peor mejor', creían ellos para los intereses del PP". EFE

