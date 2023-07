Vingegaard: "Si tengo fuerzas, buscaré la victoria mañana"

Poligny (Francia), 21 jul (EFE).- El danés Jonas Vingegaard, maillot amarillo del Tour, aseguró que este sábado buscará la victoria de etapa en la última etapa de montaña de esta edición.

"No sé lo que haremos mañana. Mejor dicho, quizá sí lo sé y no quiera decirlo. Pero lo que está claro es que dependerá de cómo me sienta mañana. Si tengo fuerzas buscaré la victoria", afirmó.

El danés dijo que no siente presión por la cercanía de la victoria en su segundo Tour consecutivo: "Me siento sereno, bueno, muy sereno. Voy analizando las cosas al día. Si gano será fantástico y si no, pues no pasa nada".

Vingegaard destacó la dureza de la etapa de este viernes, la más rápida en lo que va de Tour, y manifestó que su equipo se limitó a controlar en la distancia la fuga. EFE

