Telefónica relanza Movistar Plus+ que se abre a todos los operadores en modalidad de OTT

Madrid, 21 jul (EFECOM).- Telefónica (Movistar) relanzará a partir del 1 de agosto Movistar Plus+, una nueva propuesta que incluye un nuevo servicio de televisión por 'streaming' y que estará disponible, además de para sus clientes, para todo el mercado, sea cual sea el operador, en modalidad de OTT (transmisión libre).

El nuevo servicio incluirá un estreno de cine al día, las principales citas deportivas, series originales e internacionales, documentales, dibujos animados, música y entretenimiento, además de un partido de LaLiga y otro de Champions por jornada, según han informado fuentes de Telefónica en una nota de prensa este viernes.

Movistar Plus+ se reforzará con el lanzamiento de un nuevo canal, Movistar Plus+ (dial 7) como eje de la nueva oferta de televisión y cadena insignia que concentrará el contenido más relevante de la plataforma, incluidas todas las novedades de ficción, programas como La Resistencia, música, documentales y competiciones deportivas como la NBA, la ACB, el tenis o el rugby, además del partido de Movistar Plus+ de Liga y de Champions.

CUATRO CANALES TEMÁTICOS

Sobre este canal se crearán cuatro canales temáticos: Cine, Series, Música y Documentales; además de un canal pop-up cada mes, entre otros.

Los clientes de miMovistar que ya cuenten con el paquete MovistarPlus Esencial verán su programación reforzada y actualizada de manera automática por el mismo precio (11 euros).

Esta oferta de Movistar Plus+ se podrá completar con opciones exclusivas de Movistar como Fútbol Total, con todos los partidos de todas las competiciones; Deportes Total, con todos los encuentros y competiciones deportivas en exclusiva; Ficción Total, con todo el cine y la ficción de carácter temático; y la posibilidad de integrar aplicaciones de streaming como Netflix.

El resto de clientes, sea cual sea su operador, también podrá contratar Movistar Plus+, por 14 euros al mes y en modalidad OTT.

En coincidencia con el lanzamiento de Movistar Plus+, Movistar también mejora su oferta de comunicaciones miMovistar de manera automática, igualmente desde el próximo 1 de agosto, de manera que los clientes que contraten miMovistar Max con una velocidad de 300 Mb la verán duplicada hasta los 600 Mb de manera automática.

Los clientes del paquete miMovistar Ilimitado también experimentarán una mejora de las prestaciones de su segunda línea móvil con una ampliación a 30 Gb de su capacidad para transmitir y recibir datos. EFECOM

bmc/jlm