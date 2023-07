Sánchez ve "escandaloso" que PP y Bildu se repartan comisiones en ayuntamiento de Vitoria

Madrid, 21 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de "escandaloso" que el PP y EH Bildu se hayan repartido las presidencias de las comisiones en el ayuntamiento de Vitoria tras las críticas de los populares a los acuerdos parlamentarios del PSOE con la formación abertzale esta legislatura.

Sánchez, en una entrevista en Onda Cero, se ha mostrado irónico al preguntarle por el hecho de que el PP y EH Bildu hayan unido sus votos para ese reparto, por el que la segunda de estas formaciones ha conseguido la presidencia de seis comisiones y la primera, cinco.

"¡Pero qué me dice! ¿El Partido Popular pactando con Bildu? Eso no puede ser", ha señalado de forma sarcástica antes de preguntar si un hecho como éste no está abriendo los informativos de todos los medios privados de España.

A su juicio, esta es una demostración más de la "hipocresía" del Partido Popular, que cree que incurre en una "contradicción" al hacer ese pacto con Bildu el último día de la campaña para las elecciones generales.

Sánchez cree que esa actitud del PP es grave y se ha preguntado qué dirían del PSOE si el último día de campaña llega a un acuerdo de esas características con Bildu.

Después de anunciarse este reparto de las presidencias de las comisiones del Ayuntamiento de Vitoria, y ante las criticas suscitadas, sobre todo por parte del PNV, el PP, a través de su portavoz en esta capital, Ainhoa Domaica, anunciaba que renuncian a presidir dichas comisiones por la "tergiversación de los hechos" que se ha llevado a cabo.

Han negado que haya habido un acuerdo con EH Bildu y explican que se había actuado como en legislaturas anteriores, es decir, repartiendo las presidencias entre la oposición. De hecho, en la pasada legislatura, recayeron en tres partidos: PP, Bildu y Elkarrekin Podemos, pero en esta ocasión al contar Podemos solo dos ediles (antes tenía tres) no puede presidirlas.

Con la renuncia de los populares a las 5 de las 11 comisiones informativas de las que dispone el ayuntamiento vitoriano en esta legislatura (las otras 6 las presidirá EH Bildu) éstas pasarán a ser presididas por PSOE y PNV, que, además, forman el equipo de gobierno en la capital alavesa.

Por otro lado, y ante la polémica por el posible pago de peajes en autovías, que el candidato socialista ha garantizado este viernes en otra entrevista en RTVE que no lo habrá, ha lamentado que el PP haya montado una "zapatiesta" con este asunto.

Máxime cuando ha comentado que al llegar él al Gobierno había informes del Ejecutivo de Mariano Rajoy incluso con los precios de los peajes que iban a cobrar.

Ha vuelto a calificar de "inquietante" la relación de amistad que tuvo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el narcotraficante Marcial Dorado y que no tenga "una respuesta clara" ante ella, algo que le ha exigido que dé.

Si la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha asegurado en esta campaña que ella se relaja planchando, Sánchez ha confesado que a él le relaja lavar la vajilla, algo que ha dicho que hacía en su casa antes de ir al Palacio de la Moncloa. EFE

