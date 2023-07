Rufián (ERC): "Ser útiles no nos hace menos independentistas"

Barcelona, 21 jul (EFE).- El cabeza de lista de ERC por Barcelona a las elecciones generales del próximo domingo, Gabriel Rufián, ha advertido de que "ser útiles no hace menos independentista" a los republicanos, una posición defendida también por Oriol Junqueras, convencido de que "mejorar la vida de los ciudadanos no nos aleja de la independencia, al contrario".

En el último día de campaña electoral, antes del mitin final de esta tarde, Rufián ha protagonizado una rueda de prensa ante el Castillo de Montjuïc, en Barcelona, acompañado del líder de ERC, Oriol Junqueras, la número dos al Congreso, Teresa Jordà, y otros miembros de la candidatura republicana a Congreso y Senado.

El portavoz de ERC en la Cámara Baja ha respondido a las críticas de otras formaciones independentistas a las condiciones que ERC pone a una eventual investidura de Pedro Sánchez (acabar con el déficit fiscal, traspaso de Rodalies y continuar la negociación con el Estado), recordándoles la "utilidad" de los republicanos.

Poniendo como ejemplos los problemas con los trenes de Rodalies en Cataluña o el déficit fiscal, que tiene consecuencias en los hospitales, escuelas o servicios sociales, Rufián ha defendido que ERC va más allá de la queja y pondrá "toda su fuerza negociadora para acabar con esto y que nos paguen lo que nos deben".

"Ser útiles no nos hace menos independentistas. Gestionar el mientras tanto no nos hace menos independentistas. Hacernos cargo de la realidad no nos hace menos independentistas. Al revés", ha afirmado.

Rufián ha apuntado que aspira a "olvidar según qué criticas y a ir más acompañado" al Congreso para lograr avances sociales y políticos. "Sería bueno que nunca más el independentismo esté representado en una mesa de negociación solo por ERC. No es normal", ha agregado.

También ha enviado un mensaje a Pedro Sánchez, ante su negativa persistente a negociar un referéndum de autodetereminación: "Si Sánchez quiere gobernar su país, debe intentar paliar tres cosas: el día a día de los catalanes, los trenes que cogen, que en Cataluña son un infierno; que paguen lo que deben a los catalanes y acabar con el déficit fiscal; y que no pueda levantarse de la mesa de negociación para acabar con la represión y hablar de un referéndum".

Y ha hecho de nuevo un llamamiento a "la buena gente socialista, catalanista y antifascistas" para que apueste por el "voto útil" a ERC, en lugar de "partidos que dependen de un despacho de Madrid o las frivolidades y eslóganes vacíos". "Para frenar lo que viene no sirve una izquierda de mentira, sucursalista o con sede en Ferraz", ha añadido.

Por su parte, Junqueras ha defendido también que nadie le convencerá de que "trabajar para tener unas mejores infraestructuras, trenes, educación, sanidad, economía o cultura nos aleja de la independencia, al contrario".

"Estamos convencidos de que mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos no solo no nos aleja de la independencia, sino que nos acerca, porque se construyen mayorías más amplias y sólidas", ha sentenciado. EFE

