Rovanperä se impone a Neville en una apretada primera etapa

Redacción deportes, 21 jul (EFE).- El piloto finlandés Kalle Rovanperä (Toyota), vigente campeón del mundo, se impuso en una emocionante primera jornada del Rally de Estonia al belga Thierry Neuville (Hyundai) por tan solo 2,2 segundos tras 133 kilómetros de lucha en las pistas de tierra de Tartú, segunda ciudad del país báltico.

Fue el belga quien dominó los tres tramos matinales en el arranque de la octava prueba del Mundial, lo que le permitió llegar al ecuador de la carrera con una ventaja de 6,8 segundos, aunque el líder del Mundial reaccionó a tiempo y pudo arrebatarle la primera posición de la general al final de la tarde.

En tercera posición se coló otro Hyundai, el de Esapekka Lappi, que solventó a tiempo sus problemas técnicos y remontó hasta lograr superar por 2,7 segundos al galés Elfyn Evans (Yaris), al que adelantó en el penúltimo tramo y dejó en cuarto lugar.

"No ha sido un día tan malo en general", explicó Rovanperä, ganador de las dos últimas ediciones del Rallye de Estonia, que admitió estar "un poco decepcionado" por haber perdido un poco de tiempo yéndose largo en una curva en el tramo final. "Pero no ha sido para tanto, intenté apretar un poco, pero en condiciones de primera pasada no es tan fácil". EFE

rd/asc