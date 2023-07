La UD Las Palmas despidió a Joel por faltar a entrenamientos y no ir con el filial

Las Palmas de Gran Canaria, 21 jul (EFE).- El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha explicado este viernes que en el despido del futbolista Joel Domínguez han aplicado el régimen interno del club, después de que el jugador juvenil faltase a varios entrenamientos y no se presentase con el conjunto filial, tras ser descartado por el entrenador del primer equipo para la concentración que realiza estos días en Marbella (Málaga).

Joel Domínguez, de 18 años, había sido citado para realizar la pretemporada con los profesionales, en una decisión que generó mucha polémica porque el deportista había sido condenado a 40 días de trabajo en beneficio de la comunidad como autor de un delito de violencia machista por maltratar a su novia, una menor.

Ramírez ha detallado este viernes en una rueda de prensa que el jugador no aceptó de buen grado la decisión del cuerpo técnico, encabezado por García Pimienta, de ser uno de los tres descartes de los jugadores canteranos que iban a viajar a la Costa del Sol para continuar con los entrenamientos del primer equipo.

"Al jugador no le gustó la decisión, no acudió a los entrenamientos de lunes y martes, y el miércoles no se presentó con Las Palmas Atlético. Sabemos que no está en la isla y el club decidió, por motivos disciplinarios, prescindir de sus servicios, y le deseamos toda la suerte del mundo. Por razones que desconozco, Joel ha decidido unilateralmente saltarse el régimen disciplinario del club y nadie está por encima de la UD Las Palmas", ha explicado el dirigente grancanario.

Ramírez ha subrayado que Joel Domínguez "ya es historia" en el club grancanario y no ha admitido más preguntas sobre este asunto, que ha finalizado con el despido disciplinario del jugador juvenil. EFE

