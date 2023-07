La campaña electoral de la A a la Z

Sonia López y Luis Sanz

Madrid, 21 jul (EFE).- Esta campaña de las olas de calor, de los pactos, del voto por correo, de los debates, con más entrevistas que mítines y más lonas que carteles, llega a su fin y deja algunas claves que pueden resumirse de la A a la Z.

A DE AZNAR.- El expresidente del Gobierno José María Aznar logró aglutinar en torno al PP "todo el voto a la derecha del PSOE" y ese es el objetivo que se ha marcado Alberto Núñez Feijóo, bien sumando a los votantes del extinto Ciudadanos, bien recuperando a aquellos de los suyos que se marcharon a Vox, e incluso pidiendo el voto de desencantados socialistas.

Para ello ha contado con Mariano Rajoy y el propio Aznar que ha advertido a Vox que no debe poner palos en las ruedas en la tarea de llevar a Feijóo a la Moncloa.

B DE BLOQUES.- Desaparecido Ciudadanos, la política española llega a estas elecciones generales con cuatro fuerzas políticas divididas en dos bloques claramente diferenciados y con las mayorías absolutas de un solo partido prácticamente descartadas.

Por la izquierda PSOE y Sumar reconocen sin complejos que el objetivo es gobernar juntos, mientras que en la derecha PP y Vox parecen también condenados a entenderse, aunque la fórmula para hacerlo dependerá del detalle de los resultados: Vox quiere entrar en el Gobierno y el PP confía en una relación menos comprometida.

C DE CORREOS.- El número de solicitudes de voto por correo ha superado los dos millones y medio en esta ocasión, casi el doble que en abril de 2019 el anterior récord. Con ese volumen de voto en juego no es de extrañar que todos los ojos hayan estado puestos en la empresa postal pública.

El PP, y sobre todo Vox, han señalado a sus responsables, han puesto bajo sospecha el dispositivo electoral de Correos y han pedido que ni un solo voto de los españoles se quedé sin llegar a las urnas.

D DE DEBATES.- Esta campaña ha recuperado la trascendencia de los debates, formatos que tienen más de espectáculo que de confrontación de ideas, y cuya incidencia real en el voto sigue siendo un enigma.

En esta ocasión, el bronco cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo -formato que no se vivía desde 2015- ha tenido gran impacto, con un Sánchez que partía como favorito pero que se vio sorprendido por Feijóo, cuyas expectativas se dispararon desde entonces.

Feijóo decidió no acudir a un nuevo debate con Sánchez, Abascal y Díaz y, pese a ello, fue uno de los protagonistas del que se celebró finalmente a tres y que resultó comedido en las formas y desequilibrado en el fondo: Sánchez y Díaz exhibieron sintonía frente a Abascal.

E DE EUROPA.- España, que no estaba al frente del Consejo desde 2010, preside la Unión Europea desde el 1 de julio. Por delante quedan seis meses cruciales para apuntalar reformas de gran calado, como la del pacto de estabilidad y la revisión del presupuesto en un contexto marcado por la guerra de Ucrania o el reglamento de migración y asilo.

Había grandes expectativas en la presidencia española y los analistas la consideraban una importante baza electoral para que Sánchez exhibiera su peso en la escena internacional... Todo quedó eclipsado por el adelanto electoral...

F DE FEMINISMO.- El feminismo y la violencia machista se han convertido en arma arrojadiza esta campaña, utilizados por la izquierda para cargar contra el "negacionismo" de Vox y acusar al PP de asumir sus tesis en los pactos de gobierno con la formación de Santiago Abascal, y por la derecha para acusar al Gobierno de Sánchez de haber puesto "a violadores en la calle" con la ley del solo sí es sí.

Pocas propuestas concretas en los programas y muchas advertencias de PSOE y Sumar ante el peligro que puede suponer un gobierno de PP y Vox para los grandes avances feministas y leyes como la del aborto o la ley contra la violencia de género.

G DE GRATIS.- Promesas, promesas, promesas. Un clásico de las campañas, y en esta algunas se han hecho hueco con el atractivo de llevar delante la palabra-slogan "gratis".

Gratis serán las tasas universitarias y de FP para los alumnos que aprueben a la primera y el transporte público urbano hasta los 24 años si gobierna el PSOE. Sumar promete dentistas, ópticos y fisioterapeutas gratis, dentro de las coberturas el sistema sanitario.

La derecha se centra en la fiscalidad y el PP ofrece rebajas del IRPF, el IVA de la carne, el pescado o las conservas, y coincide con Vox en la eliminación del impuesto a las grandes fortunas.

H DE HERENCIA.- En el catálogo de gangas puede entrar también la novedosa "herencia universal" de 20.000 euros que propone Sumar para que todos los jóvenes puedan seguir estudiando o emprender. La recibirían a los 18 pero no la podrían utilizar hasta los 23.

Propuesta no exenta de polémica: "No comparto insultar a un futbolista que gana millones de euros, pero no le voy a dar 20.000 euros para empezar un negocio", ha dicho Feijóo.

I DE IPC.- El último follón ha sido a cuenta de las pensiones y si el PP las revalorizó siempre en función del IPC o no lo hizo. Alberto Núñez Feijóo entró en la recta final de la campaña respondiendo que sí y teniendo que rectificar casi al minuto porque era que no.

En el caso concreto, la realidad es que el PP siempre subió las pensiones pero no conforme al IPC por lo que los pensionistas perdieron poder adquisitivo casi todos los años, sobre todo durante la crisis financiera.

J DE JULIO.- Estas elecciones generales serán las primeras que se celebren en España en plenas vacaciones de verano; hasta ahora nunca había habido una cita con las urnas para elegir diputados y senadores ni en julio ni en agosto.

Además de las vacaciones, la campaña electoral ha coincidido con temperaturas por encima de los 40 grados -tres olas de calor llevamos- y, aunque el pronóstico es que haya una tregua el domingo, el calor será sin duda uno de los protagonistas de la jornada de votaciones en unos colegios que raramente cuentan con aire acondicionado.

K DE KILÓMETROS.- Esta socorrida palabra servía para rellenar la "k" en este tipo de formatos y contar lo mucho que se mueven los políticos en campaña yendo de ciudad en ciudad, de mitin en mitin... en esta ocasión ha habido viajes pero menos.

De hecho, el candidato socialista ha participado en pocos actos electorales de los de toda la vida y solo los ha reservado en la segunda parte de la campaña para aquellas plazas en las que los analistas veían escaños en disputa. Eso sí, no ha parado de viajar fuera de España como presidente del Gobierno y por platós y estudios radiofónicos.

L DE LONAS.- La campaña ha sido atípica también por la entrada en escena de las lonas de gran tamaño como soporte del eslogan electoral. Los partidos han usado este recurso publicitario para su particular intercambio de mensajes y a esa campaña de marketing se han apuntado también organizaciones, como Desokupa que instaló una lona con la imagen de Sánchez y la frase "Tú a Marruecos, Desokupa ¡a la Moncloa!".

En el último episodio un grupo de activistas manipuló una lona electoral de Vox para cambiar el mensaje original que decía "Sánchez ha puesto a cientos de estos monstruos en la calle", en alusión a los agresores sexuales excarcelados por la ley de solo sí es sí. Lo sustituyeron por el de "Abascal ha puesto a cientos de estos monstruos en sus filas".

M DE MENTIRAS.- Que un político acuse a otro de mentir casi no es noticia pero es que esta vez esas acusaciones casi han monopolizado la campaña: primero el PP y Vox acusando a Pedro Sánchez de mentir al asegurar al inicio de su mandato que no haría cosas que luego ha hecho, lo que el presidente de Gobierno ha llamado "cambios de opinión".

Después con el PSOE y Sumar acusando de mentir a Feijóo por varias afirmaciones que hizo en el cara a cara con Sánchez y en varias entrevistas, que el líder del PP ha llamado "inexactitudes".

La izquierda también acusa a Vox de mentir, especialmente en cuestiones referidas a la inmigración, la ley trans o la del si es si.

N DE NADIA.- Decían que el PSOE destacaría en su campaña los logros de su gobierno en materia económica. "La economía va como una moto", llegó a decir Sánchez, y de ahí el protagonismo que en los primeros días se dio a la vicepresidenta Nadia Calviño, a quien Sánchez ha querido convertir en la imagen de la solvencia de su gestión económica.

Los datos económicos han sido precisamente el principal campo de batalla de las acusaciones de mentira y manipulación. Al final, en medio de flechas que suben o bajan en función de quien muestre el gráfico, los electores han podido al menos vislumbrar dos apuestas económicas antagónicas, sobre todo en materia fiscal y energética.

Ñ (la contiene) DE ESPAÑA.- España, la idea de España siempre está en el debate electoral y la política territorial suele tener dos nombres protagonistas: Cataluña y el País Vasco.

Vox lleva en su programa la supresión de las autonomías y, junto al PP, critica a Sánchez por pactar con independentistas catalanes y vascos, cuya posición respecto a España podría resumirse en que "no son partidarios". "Sanchismo o España", se ha llegado a escuchar.

O DE OPINIÓN.- El sentir general de los ciudadanos ante la convocatoria electoral, sus preferencias, valoración y confianza en los partidos y candidatos conforman la opinión pública que pretenden detectar las encuestas, de las que en esta campaña hemos tenido sobredosis. Casi todas coinciden en situar al PP en lugar preeminente, con una mayoría absoluta ajustada con el apoyo de Vox.

Todas, menos el CIS, que sigue vaticinando una victoria socialista con posibilidades de reeditar el Gobierno de coalición con Sumar y el apoyo externo de otras fuerzas de izquierda. Claro que también predijo un resultado similar en las autonómicas y municipales del 28M y se equivocó.

¿Quién acertará? La verdadera encuesta, como repiten los políticos, será en las urnas.

P DE PEAJES.- Otro de los objetos de controversia de la campaña: Feijóo enseñó un mapa en el debate con Sánchez y preguntó al presidente si las autovías serían de peaje en España a partir de 2024 tras lo acordado por el Gobierno socialista con la Comisión Europea; el director general de Tráfico, Pero Navarro, dijo que sí, que se pagaría, y luego tuvo que salir a disculparse y a asegurar que ese asunto no era de su competencia.

El Gobierno lo negó y aseguró que estaba negociando para no tener que recurrir a los peajes; la Comisión Europea se ha limitado a recordar que el compromiso está en el plan de recuperación español. Continuará...

Q DE QUINCE.- Quince, contando las del próximo domingo, son las elecciones generales a las que han sido convocados los españoles desde 1979. España entrará en la decimoquinta legislatura, que según coinciden muchos analistas, supondrá también un cambio de ciclo tras el fracaso de lo que se ha llamado "nueva política", ahora prácticamente fuera de la contienda que libran PSOE y PP.

R DE REPETICIÓN.- Y si quince parecen muchas, peor serían dieciséis porque cada vez que las encuestas alejan a los dos bloques de la posibilidad de formar gobierno vuelve a planear el fantasma de la repetición electoral.

En teoría todos quieren evitarla, pero si los números no dan o no hay entendimiento entre los partidos de los bloques, esa posibilidad "haberla hayla" e incluso Feijóo dice que es a lo único que aspira el PSOE.

S DE SANCHISMO.- PP y Vox quieren derogar el "sanchismo", término que el propio Pedro Sánchez definió en una entrevista en televisión: en su opinión, "la derecha mediática" ha creado esa denominación para atribuir al presidente del Gobierno "mentiras, maldades y manipulaciones".

La derecha ha utilizado la expresión para criticar una forma de gobernar por la que Pedro Sánchez solo pretende perpetuarse en el poder y que va en contra de los intereses de España.

T DE TRANS.- El rechazo a la ley trans, que permite cambiar de sexo en el registro desde los 16 años sin condiciones y con aval de los progenitores desde los 14, ha unido al PP y a Vox esta campaña que ya venía precedida por la polémica de las banderas LGTBI que Vox retiró en algunos ayuntamientos y comunidades en las que entró en el gobierno gracias a sus pactos con los populares.

Es uno de los mantras que repite Santiago Abascal. Lo hizo en el último debate con Sánchez y Yolanda Díaz al preguntarles "¿Qué es una mujer para ustedes?". Díaz afeó al líder de Vox que una compañera de su partido dijera, según ella, en un debate organizado por EFE que la portavoz de Feminismos de Sumar, Elisabeth Duval, "es una enferma porque es una mujer trans".

U DE ÚTIL.- No hay campaña electoral sin que en algún momento un partido grande apele al voto útil debido a que el diferente tamaño de las circunscripciones en España hace que haya lugares en los que muchos votos a partidos pequeños no resulten suficientes para traducirse en escaños.

Esta vez el llamamiento más insistente al voto útil ha partido de las filas del PP, que advierte de que muchos votos a Vox en circunscripciones pequeñas pueden quedar en nada y que es mejor votar directamente al partido de Feijóo para asegurar el cambio.

V DE VERANO.- Cuando aún estaban pendientes de saber quién sería su alcalde o el presidente de su comunidad, algunos se llevaron las manos a la cabeza al ver que Pedro Sánchez anunciaba que tendríamos que volver a votar el 23 de julio, día para el que muchos españoles ya había hecho planes.

El adelanto electoral ha sido criticado por la derecha como un intento desesperado de Sánchez por desanimar la participación y evitar una previsible victoria del PP. De hecho, Feijóo ha anunciado que cambiará la ley para que no puedan convocarse elecciones en verano.

Lo cierto es que la fecha ha sido atípica, pero lo de la baja participación está por ver, sobre todo a la vista del récord en las peticiones de voto por correo.

W DE 5W.- Mucho se ha hablado en esta campaña de periodistas con nombres y apellidos. Unas veces para criticar que en sus entrevistas acorralen a los candidatos, otras para recriminarles que les dejan escapar sin rebatirles los datos.

Periodistas hablando de periodistas, y en el camino discutiendo de si se quedan colgadas esas 5W inglesas que siempre deben estar en una noticia (Qué, quién, cuándo, dónde, por qué) sin conclusión alguna.

X (la contiene) DE EXTREMADURA.- El adelanto electoral, inmediatamente después de los comicios autonómicos y municipales, ha hecho que los pactos para la constitución de los gobiernos en comunidades y ayuntamientos hayan tenido un papel muy relevante en paralelo a esta campaña.

Desde la izquierda se ha tratado de exhibir los acuerdos que en varios casos han alcanzado PP y Vox para advertir de lo que podría ocurrir en el Gobierno de España. ¿Influencia en el voto? Las encuestas apuntan a que no demasiada.

Ha habido de todo: un acuerdo rápido en la Comunidad Valenciana con Vox en el Gobierno; falta de acuerdo en Murcia, donde ha empezado la cuenta atrás para la repetición electoral; y Extremadura, donde la presidenta del PP, María Guardiola, dijo primero que no podría gobernar con quienes cuestionan la violencia machista y el cambio climático -en referencia a Vox- y después cerró con ese partido un acuerdo de Gobierno.

Y DE YOLANDA.- Yolanda Díaz, candidata a la Presidencia del Gobierno en España por Sumar, expresó un deseo cuando presentó su candidatura: “Quiero ser la primera presidenta de mi país”.

Eso fue en abril, y en mayo Pedro Sánchez adelantó las elecciones. Tuvo que acelerar sus planes, primero para hacer frente a una negociación tormentosa con Podemos, que dejó a Irene Montero fuera de las listas; y después para montar una campaña en la que ha dejado más que claro que su objetivo es gobernar con Pedro Sánchez.

Z DE ZAPATERO.- El expresidente socialista del Gobierno ha tenido en esta campaña un protagonismo importante e inesperado con su defensa de la gestión del Gobierno en materia de igualdad y lucha contra el cambio climático, y su indignación por el uso del terrorismo en el debate político.

Sus en ocasiones apasionadas intervenciones -"dicen que estoy desatado", ha comentado él mismo- han resultado de los pocos momentos en los que los socialistas han creído que podían vencer a las encuestas, aunque el propio Zapatero ha reconocido que una victoria del PSOE el domingo sería "ganar con sorpresa". EFE

