Junqueras: Distinguir entre narcotraficante y contrabandista muestra nivel ético de Feijóo

Barcelona, 21 jul (EFE).- El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha considerado que el hecho de que el candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, "intente excusarse distinguiendo entre la condición de narcotraficante y contrabandista de su amigo Marcial Dorado da una buena idea de su nivel ético y moral".

El candidato popular ha señalado este viernes en declaraciones a la Cope que cuando conoció a Marcial Dorado "había sido contrabandista, nunca narcotraficante", y ha recalcado que Pedro Sánchez sabe que "jamás, nunca" ha tenido "nada que ver con la actividad final de este señor".

Feijóo ha respondido así a las declaraciones de Sánchez, quien en la recta final de la campaña electoral le pedía que aclarara sus conexiones con Marcial Dorado.

Preguntado este viernes al respecto en una rueda de prensa en Barcelona junto al candidato de ERC, Gabriel Rufián, y otros miembros de la lista republicana a Congreso y Senado, Junqueras ha sugerido que "lo que era sorprendente es que no lo haya reconocido hasta ahora, porque había muchas fotos en que parecía que sí que se conocían".

"En todo caso, el hecho de que intente excusarse distinguiendo entre la condición de contrabandista y de narcotraficante de su amigo Marcial Dorado, que entiendo que es lo que pretenden estas declaraciones, indica muy bien cuál es el nivel ético y moral del señor Feijóo", ha reprochado.

Unas palabras que ha apuntalado Rufián tirando de ironía: "Ahora que ya conocen a Marcial Dorado, quizá ya sabrán quién es M. Rajoy", ha apostillado el cabeza de lista de ERC al Congreso.

Para rematar su respuesta, Junqueras ha recordado que, cuando estuvo en prisión por su papel en el proceso soberanista, tuvo "la suerte" de "compartir prisión con muchos dirigentes del PP... pero muchos. Y no hubo ninguno que estuviera ahí por poner urnas, sino por poner otras cosas en otro lugar", ha sugerido. "Lo sorprendente no es que ellos estuvieran ahí, sino que no hubiera muchos más... y que estuviera yo, que era sorprendente en una democracia". EFE

