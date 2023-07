Ivana Andrés: "Teníamos muchas ganas y estábamos muy concentradas

Wellington, 21 jul (EFE).- Ivana Andrés, capitana de la selección española de fútbol femenino, aseguró tras la victoria ante Costa Rica (3-0), en su debut en la fase de grupos, que el equipo tenía "muchas ganas" y que las jugadoras estaban "muy concentradas porque "es muy importante empezar ganando para encarar los próximos partidos de la mejor manera posible".

"Teníamos muchas ganas y estábamos muy concentradas. Hemos hecho una muy buena primera parte, y en la segunda, la portera ha estado muy bien y no hemos tenido la suerte de marcar más goles", añadió la defensa.

Alba Redondo, que también se lamentó de no aprovechar las "muchísimas ocasiones de gol" que habían generado, destacó la importancia de la victoria y afirmó "que no hay mejor manera de empezar un Mundial para afianzar la confianza de cara al siguiente partido".

"Cuando el míster me ha dicho que me fuese a la banda he seguido haciendo desmarques y asociándome con las compañeras", declaró al ser preguntada por su posición durante el encuentro.

Teresa Abelleira advirtió de las dificultades de entrar en un mundial que se reflejan en los resultados que se están dando y recalcó la importancia de "ganar 3-0 y mantener la portería a cero y Esther González, autora del tercer tanto del partido en el minuto 27, recalcó que "podrían haber sido más goles pero hay que quedarnos con la parte positiva de conseguir la victoria".

Jennifer Hermoso, que puntualizó la importancia de saber aprovechar las oportunidades "porque los goles cuentan mucho en un mundial", destacó que se "habían quitado la presión del primer partido" y que ya pensaban en el siguiente.

"Cuando juego entre líneas me siento más cómoda y disfruto mucho más, pero lo importante es sumar puntos y aportar al equipo", señaló la delantera.

Misa Rodríguez, que mostró su felicidad al mantener la portería a cero, destacó el gran trabajo defensivo reivindicando el buen comienzo "consiguiendo los tres puntos". EFE

