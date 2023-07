HOY SERÁ NOTICIA. Sábado, 22 de julio de 2023

ELECCIONES GENERALES

Hoy se celebra la jornada de reflexión

Madrid (EFE).- Hoy sábado 22 de julio España celebra la jornada de reflexión de cara a las elecciones generales del domingo.

Precisamente en esta jornada los candidatos a la Presidencia del Gobierno aprovechan para descansar y recuperar energías y, además, desarrollar las actividades que la campaña no les ha permitido de forma habitual: pasear, hacer deporte o estar con la familia.

ELECCIONES GENERALES

Se presenta el dispositivo para las elecciones del domingo

Madrid - El Gobierno presenta el dispositivo diseñado para las elecciones del domingo, unos atípicos comicios en pleno verano en los que están llamados a las urnas cerca de 37,5 millones de ciudadanos y que llegan precedidas de un importante aumento del voto por correo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visita el Centro Nacional de Difusión de Datos a las 11:30 horas y comparecerá públicamente una hora más tarde.

EL TIEMPO

Tiempo despejado salvo en Galicia, área cantábrica y puntos de Cataluña y Valencia

Madrid (EFE).- Hoy, sábado, los cielos estarán despejados en la mayor parte de España pero las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierten de chubascos tormentosos localmente fuertes de madrugada en el Pirineo catalán así como de precipitaciones en el norte de Galicia, área cantábrica y otros puntos de Cataluña y la Comunidad Valenciana.

La calima estará presente en el sureste peninsular, en Melilla y en Baleares; en este archipiélago se prevé la aparición de 'rissagas' o resacas, oscilaciones del nivel del agua del mar en algunas de sus calas y puertos de entre 10 centímetros y más de dos metros.

ELECTRICIDAD PRECIOS

El precio de la luz sigue bajando más de un 1 % y se acerca a los 90 euros/MWh

Madrid (EFE).- El precio de la electricidad en el mercado mayorista bajará este sábado un 1,4 %, hasta los 91,52 euros el megavatio hora (MWh) y seguirá estando en torno a la mitad de lo que costaba hace un año, según los resultados de la subasta celebrada este viernes.

Con esta bajada, el precio de la luz encadena cuatro jornadas abaratándose más del 1 %, y desde el pasado 13 de julio se mantiene por debajo de los 100 euros MWh. El tope al gas, que en su día se instauró para tratar de contener el precio de la luz, seguirá sin aplicarse hoy.

GREC ÓPERA

David Lang hace una relectura política del Fidelio de Beethoven en "Prisoner of the State"

Barcelona (EFE).- El neoyorquino David Lang ofrece una visión política del "Fidelio" de Beethoven en su obra "Prisoner of the State", una relectura de la ópera del compositor de Bonn, que se presenta hoy sábado en el Teatre Grec de Barcelona en el marco del festival Grec, tres años después de que se suspendiera por la pandemia.

El director de L'Auditori, Robert Brufau, ha recordado este viernes en la presentación de la obra que "Prisoner of the State" nació como encargo y coproducción de L’Auditori, The New York Philharmonic, De Doelen Concert Hall (Róterdam), The Barbican (Londres), la Orquesta Sinfónica de Bochum, el Concertgebouw de Brujas y la Ópera de Malmö para conmemorar el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, que tuvo lugar en 2020. EFE

fp.