Fernando Díaz del Río, un campeón del Mundo en el diván

Redacción deportes, 21 jul (EFE).- Suena el tema 'Unholy' de Sam Smith en los auriculares de Fernando Díaz del Río (Gran Canaria, 2003), el flamante campeón mundial de solo técnico, y se imagina, según cuenta en una entrevista para EFE, en la grada, como un espectador disfrutando del espectáculo, un espectáculo del que él mismo es protagonista y también parte del público.

Visualiza una y mil veces los movimientos, corrige errores ficticios. Cierra los ojos. Empieza de nuevo 'Unholy' y vuelve a escucharla, en un bucle casi infinito, una y otra vez.

"Eso me suele ir superbien", comenta en una conversación telefónica con EFE. Díaz del Río, 'Fer' para sus amigos, es muy metódico. En realidad, todos los nadadores y las nadadores de artística lo son cuando ejercen como tal, porque afrontan sesiones de seis a ocho horas diarias, seis días a la semana, y con muy poco tiempo para desconectar.

"La visualización de las situaciones es para mí clave, sobre todo la noche anterior al ejercicio, que es cuando me pongo la música de la rutina y con los ojos cerrados, me imagino que soy un espectador que está en la grada. Veo cómo nado la prueba y pienso en las correcciones que tengo que hacer, pienso en cada movimiento. Todo ello me sirve siempre para mantener la mente fría y conseguir que los nervios no me lleven por el mal camino", insiste.

Seguro que este estudiante de psicología, este campeón del Mundo aprendiz de psicólogo, se sienta en el diván porque lo ha aprendido de Gemma Mengual, una de las entrenadoras que tutelan su carrera en el CAR de Sant Cugat, donde el canario reside.

"La noche antes de la final dormí muy bien, porque tengo un gran nivel de confianza en mí mismo. Esta prueba la llevo nadando durante todas las pruebas de la Copa del Mundo y la he rodado bastante durante toda la temporada", comentó.

Y así cuando saltó a la piscina de Fukuoka, su única preocupación era impedir penalizaciones, que era lo que podía arruinarle la actuación: "A lo largo de las últimas competiciones he conseguido esquivarlas y me he centrado en ello, mientras repetía: 'Fernando sigue haciéndolo así, confía en ti, porque lo vas a sacar'".

Y así fue. El canario admite que cuando se conoció la lesión de Giorgio Minisini, el campeón Mundial y Europeo, a poco del inicio del campeonato, pensó que tendría más opciones.

"Él se presentaba como el favorito al triunfo y tras saber que no venía por la lesión, eso facilitaba en gran medida la posibilidad de conseguir podio", comentó.

Pero para ello tenía que nadar como nunca y así lo hizo: "Ha sido de las mejores competiciones que he nadado. No por el resultado, sino por cómo me he encontrado y por cómo he ejecutado dentro del agua".

Fernando Díaz del Río lleva nadando artística desde hace ocho años. Empezó a los doce, procedente de la natación en línea, y compartiendo ejercicios con su hermana. Ella y su familia siempre le han apoyado en esta aventura que le ha llevado de Gran Canaria a Barcelona y después a viajar por todo el mundo gracias a este deporte.

Y eso que en España hay solo veintitantas licencias de nadadores de artística por las 2.000 de chicas. Veintitantas y dos campeones del Mundo, él y Dennis González.

"Esto tiene que servir de impulso para la natación artística. Los medios son importantes. Hay que dar a conocer que hay chicos que nadan natación artística, que ya no es algo exclusivamente femenino y por supuesto a mi me ayudó mucho tener referentes y ver a personajes relevantes participar en esta disciplina", dijo.

Como nadador se considera "fiable" y "bastante realista" a la hora de coreografiar sus rutinas y cuenta el proceso creativo que hay detrás de todo.

"Practicamos todos -Dennis, él mismo, Emma García y Mireia Hernández- las rutinas de dúos y la voz cantante la lleva Anna Vega -la entrenadora principal para las pruebas de mixto-, pero sí que es cierto que todos participamos en el proceso creativo y aportamos ideas para coreografiar los brazos y las figuras", explicó.

Cuando prepara el sólo, lo hace con Gemma Mengual: "Cuento con una gran ayuda, al fin y al cabo, ella es una solista, una estrella mundial en la historia de este deporte y me asesora muy bien".

Pero insiste en que al final, hay que ver si el movimiento decidido le resulta cómodo. En cuanto llegan a un consenso, la implicación es máxima, porque "siempre hay que meterse en la historia para creértela".

De vuelta al momento de la medalla de oro, el canario rememora que la primera impresión al ver el número 1 en la pantalla de resultados fue de sorpresa.

"Siempre queda la posibilidad de que aunque te hayas sentido bien en la piscina, como me ocurrió, el juez haya visto algo que tú no has notado y que te venga la penalización", dijo.

Tras la sorpresa, cuenta que sintió mucha tranquilidad: "Viví una gran paz interior, pensé que había completado mi trabajo, lo había hecho de la mejor manera posible y pensé haber cumplido con mi deber".

La siguiente fase fue la de agradecimiento. Se sintió abrumado por la multitud de mensajes recibidos de tantos lugares diferentes del Mundo, por todos los medios posibles (Instagram, Whatsapp), eran tantos los mensajes, que se agobia de pensar en el número. "Sería imposible calcular, muchísimos. Suerte que soy una persona muy desapegada del teléfono", insistió.

Ahora que ha conseguido su sueño no se ha bajado de la nube, simplemente porque nunca no se ha subido. "De aquí un par de semanas tengo el Europeo junior en Madeira y a la vuelta pensar ya en el Mundial de Doha del próximo febrero", asegura.

No sé ve formando parte del equipo para las rutinas, algo que permite la nueva reglamentación: "Aun no me he embarcado en ese proyecto. Si sueño con estar en unos Juegos sería para los Juegos de 2028, confiando en que el dúo mixto se incluya en el programa".

Mientras Fernando espera el siguiente tema en la lista de reproducción, se estirará en el diván imaginándose en la grada y contemplando un nuevo ejercicio suyo, pensando en el siguiente reto. ¿Será en 2028 o será el próximo verano en París?. EFE

