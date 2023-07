Estrella Galicia presenta el rodaje de “Oliveira dos cen anos”

Vigo, 21 jul (EFE).- La empresa cervecera Estrella Galicia, patrocinador principal del Celta de Vigo, presentó este viernes el “making of” (rodaje) de “Oliveira dos cen anos”, la obra creada por el artista y compositor C. Tangana para conmemorar el Centenario del equipo celeste.

La pieza desvela cómo se rodaron algunas de las escenas más espectaculares de esta pieza cinematográfica que, en apenas unos días, ya ha superado el millón y medio de visualizaciones en Youtube.

Rodada en el entorno de la Ría de Vigo, esta obra ha llamado la atención de los críticos por las espectaculares imágenes que muestra de la ensenada la Isla de San Simón y el Puente de Rande.

Detrás de este trabajo está Little Spain, la productora audiovisual cofundada por el artista madrileño Antón Álvarez (C. Tangana), quien prefirió ponerse “detrás” de las cámaras movido por “el sentimiento de pertenencia al Celta y el orgullo por la tradición y cultura gallegas”, inculcado por su familia, de origen vigués.

“Sin duda ha sido mi mayor reto como director. Nunca había trabajado en un proceso tan ambicioso. Anteriormente había dirigido el vídeo de ‘Ateo’, que fue un ejemplo de cómo ir de la primera demo de la canción, hasta completar toda la obra. Sin embargo, en esta ocasión la implicación emocional con el Celta, Galicia y la dimensión de la producción me han llevado a un lugar muy distinto”, declaró El Madrileño.

Intérpretes y figurantes se distribuyeron ondeando banderas y bengalas entre las tres localizaciones principales, la Isla de San Simón, las bateas y el Puente de Rande.

“Entran en juego muchos factores difíciles de controlar, pero a cambio tienes un escenario impresionante, digno de El Señor de los Anillos. Ojalá a raíz de esta pieza más gente se anime a explorar Galicia como plató de cine”, declaró C.Tangana.

El rodaje contó con la participación de decenas de artistas y músicos locales, que a su vez ya habían participado en la composición y grabación de la pieza musical. Casi cien miembros de la histórica Coral Casablanca, las ‘pandereteiras’ As Lagharteiras o miembros de la banda punk Keltoi son algunos de los artistas que han participado en la grabación.

“La tradición centenaria y nuestro origen son probablemente dos de los principales valores que nos definen en Estrella Galicia. Este año 2023 nos unimos con entusiasmo a la celebración de los 100 años del RC Celta y no podemos estar más ilusionados de ver el resultado del trabajo de C.Tangana con el Club, del que estamos seguros que contribuirá a expandir el celtismo por el mundo”, declaró José Cabanas, CMO de Hijos de Rivera.

Medios internacionales como Billboard, The New York Times o The Guardian han destacado la calidad artística de la propuesta de C.Tangana, así como su trascendencia cultural. EFE

