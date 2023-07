El peruano Guerrero se ve "en perfectas condiciones" para dar alegrías a Liga de Quito

Quito, 21 jul (EFE).- El delantero peruano Paolo Guerrero afirmó este viernes que está "en perfectas condiciones" para dar alegrías a Liga de Quito, al que definió en repetidas ocasiones como "el más grande de Ecuador" durante el multitudinario recibimiento que tuvo en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Durante presentación como nuevo futbolista de Liga Deportiva Universitaria, Guerrero, de 39 años, aseguró que ya ha superado los problemas físicos en la rodilla que le han impedido rendir al máximo de sus posibilidades, como en su reciente paso por el Racing de Avellaneda.

"Estoy en perfectas condiciones y gracias a Dios no me encuentro más con este problema que arrastré por un buen tiempo. Me entreno al igual que mis compañeros o incluso más porque me gusta hacer gimnasio", señaló Guerrero.

El 'Depredador' indicó que ya conocía la grandeza de Liga Deportiva Universitaria antes de recibir su propuesta para vestir su camiseta porque es uno de los clubes más conocidos de Sudamérica.

"Yo manejaba propuestas de otros países, no sólo de Perú, pero esta propuesta me convenció", señaló el jugador, que reforzará a Liga con miras a la segunda mitad de la actual temporada, para disputar la Liga Pro de Ecuador y la Copa Sudamericana, donde el club quiteño se medirá en los octavos de final al ganador de la eliminatoria entre los chilenos Ñublense y Audax Italiano.

"Estar en los octavos de final de la Sudamericana es algo que motiva mucho al jugador", añadió.

En ese sentido, el peruano remarcó que la negociación fue "muy rápida", sobre todo después de conversar con el técnico de Liga, el argentino Luis Zubeldía.

El máximo goleador histórico de la selección peruana reconoció que también habló con el exjugador peruano Roberto 'el Chorri' Palacios, quien también defendió la camiseta de Liga, con el que fue campeón, y que le dio las mejores referencias.

Sobre la posibilidad de volver a jugar en Perú, Guerrero indicó que su contrato con Liga será de seis meses y que, al final del año, valorará si ejerce la opción de renovar por un año más.

"Hoy por hoy pertenezco a esta gran institución que pelea dos títulos muy importantes y esos son dos grandes objetivos para este año. No puedo hablar del próximo año", apuntó.

Guerrero también se dirigió hacia los hinchas que se congregaron en el estadio Rodrigo Paz Delgado para recibirle y prometió esforzarse para retribuir con goles y éxitos el cariño recibido a su llegada a la capital ecuatoriana.

"Eso es lo que queremos: salir campeones, más aún estando en un club tan ganador", dijo Guerrero al recordar sus títulos internacionales, como una Copa Libertadores (2008), una Copa Sudamericana (2009) y dos Recopas Sudamericanas (2009 y 2010).

El primero en darle la bienvenida a Guerrero fue el presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, quien manifestó su optimismo en la nueva etapa que el peruano inicia en su dilatada carrera.

"No tengo en lo personal duda que nos vamos a llenar de éxitos con nuestro nuevo número '9'", señaló Álvarez.

"No es únicamente la fe de que vamos a celebrar muchos goles suyos, el éxito y el mérito de Paolo es hacer jugadas y asistencias. Tan importante es hacer el gol como dar el pase", añadió.

Guerrero también fue el primero en estrenar la nueva camiseta que vestirá Liga de Quito en esta segunda mitad de la actual temporada, donde el 'Depredador' lucirá el dorsal '9', el que habitualmente ha llevado en su carrera y el que ostenta cuando juega con la selección peruana.