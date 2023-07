Bildu y PP se reparten las comisiones del Ayuntamiento de Vitoria, entre críticas del PNV

Vitoria, 21 jul (EFE).- EH Bildu y el PP se han repartido las presidencias de las comisiones del Ayuntamiento de Vitoria, puestos que tradicionalmente recaen en los grupos de la oposición como ha sucedido también en esta ocasión, aunque entre críticas de "cinismo" por parte del PNV.

En esta nueva legislatura hay en el ayuntamiento de Vitoria 11 comisiones informativas. EH-Bildu y Partido Popular se han repartido las presidencias (6 para Bildu y 5 para el PP) tras unir sus votos y los del grupo municipal Elkarrekin, mientras que PSE-EE y PNV -que forman el equipo de gobierno- se han abstenido.

La portavoz del PNV en el Ayuntamiento de Vitoria, Beatriz Artolazabal, no ha criticado esta fórmula de reparto a favor de la oposición, sino el hecho de que la coalición abertzale haya asegurado en campaña electoral que hay pactos entre PNV y el PP con la intención de "confundir al electorado", cuando "en la primera de las oportunidades que han tenido EH Bildu y el PP para negociar, pactar y acordar lo han hecho".

"Estas dos formaciones, dejándonos al margen al resto, se han sentado, han consensuado y se han apoyado para repartirse las presidencias de todas las comisiones municipales. De todas. Han trabajado un documento que no ha sido contrastado con nosotras. No han buscado el acuerdo. No nos han informado", ha insistido.

Fuentes del grupo municipal del PP han negado que haya habido un acuerdo con EH Bildu y han explicado que se ha actuado como en legislaturas precedentes, es decir repartiendo las presidencias entre la oposición.

Las mismas fuentes han señalado que Elkarrekin Podemos ha quedado fuera de las presidencias porque solo cuenta dos concejales. EFE

