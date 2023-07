Aramco adquiere el 10 % de una petroquímica china por valor de 3.400 millones de dólares

Riad, 21 jul (EFECOM).- La petrolera estatal saudí Aramco, la mayor del mundo, anunció hoy que completado la adquisición del 10 % de la corporación petroquímica china Rongsheng por 3.400 millones de dólares, un paso con el que la empresa saudí pretende ampliar su presencia en el país asiático.

"Aramco cerró con éxito una transacción histórica para adquirir una participación del 10 % en Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. por 24.600 millones de RMB (unos 3.400 millones de dólares), a través de su subsidiaria Aramco Overseas Company BV, con sede en los Países Bajos", dijo un comunicado de la compañía saudí.

La adquisición sigue a la firma de "acuerdos estratégicos definitivos" anunciados por las dos empresas a finales de marzo pasado, recordó.

Subrayó también que ese paso "representa el crecimiento continuo de la presencia 'downstream' de Aramco en China e incluye el suministro de 480.000 barriles diarios de crudo árabe al complejo químico y de refinamiento integrado más grande de China, propiedad de Zhejiang Petroleum and Chemical Co. Ltd (ZPC), filial de Rongsheng".

El vicepresidente ejecutivo de refinado de Aramco, Mohamed al Qahtani, se felicitó en el comunicado por "esta adquisición clave que es una parte importante de la estrategia de crecimiento a largo plazo de Aramco".

Entre otros activos, Rongsheng posee una participación del 51 % de la refinería ZPC, que posee y explota el mayor complejo integrado de refino y productos químicos de China, con capacidad para procesar 800.000 bpd de crudo y producir 4,2 millones de toneladas métricas de etileno al año.

Esta inversión se produce tras el anuncio el pasado 26 de marzo de que la empresa conjunta de Aramco, Huajin Aramco Petrochemical Company (HAPCO), tenía previsto iniciar la construcción de una importante refinería integrada y un complejo petroquímico en el noreste de China en el segundo trimestre de 2023.

El pasado diciembre Aramco anunció también un acuerdo con la corporación petroquímica china Sinopec para construir una refinería y una planta petroquímica en Fujian, en el sur de China. EFECOM

