Abascal pide votar a Vox frente a un PP que "blanquea" al PSOE y arriesga la alternativa

(Actualiza la NA5327 con declaraciones del candidato de Vox, Santiago Abascal, y otros dirigentes del partido durante el mitin de cierre de campaña)

Madrid, 21 jul (EFE).- El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha llamado este viernes a la movilización masiva y ha pedido el voto para Vox frente a un PP que "blanquea" al PSOE con sus ofertas de pactos y arriesga la posibilidad de echar a Pedro Sánchez del Gobierno.

Abascal ha hecho este llamamiento en declaraciones a los periodistas antes del mitin de cierre de campaña en la plaza de Colón, de Madrid, donde ha reunido a unas cinco mil personas, según su partido.

Ha incidido en que queda 48 horas para librarse del peor Gobierno de la historia y ha advertido de que no se le puede "blanquear" como, según ha dicho, ha hecho el PP durante la campaña con su oferta "permanente" de pactos al PSOE para repartirse el poder "en un nuevo acuerdo bipartidista".

Según Abascal, con esa actitud el PP ha hecho que disminuya "la alerta de la sociedad" ante lo que "significa un gobierno cuatro años más del PSOE" y ha puesto en riesgo la alternativa.

Por eso, ha llamado a la movilización masiva y ha apelado a quienes confían en Vox que "no den esta batalla por ganada" y que "no hagan como el PP, que ya está repartiéndose ministerios y vicepresidencias".

Y les ha pedido que "convenzan" a quienes tienen dudas de que "solo Vox se atreve al cambio de rumbo que necesita España" y a "enfrentar de verdad todas las consecuencias de las políticas socialistas y de sus aliados separatistas y terroristas".

"Lo demás son parches, lo demás es una incógnita, lo demás es apostar por aquellos que no se sabe a quién van a entregar los votos de los españoles", ha advertido Abascal, para quien el voto a Vox es "un voto seguro y va a ser el día 23 de julio un voto totalmente decisivo".

Unas ideas y unas apelaciones al "auténtico voto útil" que ha repetido el líder de Vox en el mitin, en el que ha insistido en que el PP quiere derogar el sanchismo ofreciendo un pacto a Sánchez.

"Yo no entiendo nada", ha afirmado Abascal, que ha lamentado que el PP quiere pactos "con todos, menos con Vox", momento en el que los asistentes han empezado a corear el ya habitual cántico de los actos de Vox "que te vote Txapote".

Y es que, según su líder, frente al Gobierno de la "excepción ibérica", formado por "comunistas y separatistas", solo está Vox, porque "otros le han blanqueado y le han tendido la mano".

Las llamadas al voto útil han estado en boca de todos cuantos han intervenido en el acto de cierre de la campaña electoral, entre ellos el portavoz en el Congreso, Iván Espinosa, quien ha recalcado que "pulsar el botón rojo" el domingo significa "el desastre, la ruina y la desunión" y el "verde, la esperanza".

"O rojo o verde, no hay más, porque el botón azul no funciona por mucho que le den", ha sentenciado Espinosa, a cuya afirmación se ha remitido después Abascal para pedir el apoyo a los votantes del PP porque Vox no les van a "defraudar" y es capaz de representarles".

Junto a Abascal y Espinosa, han estado el secretario general del partido, Ignacio Garriga; el vicepresidente de Acción Política, Jorge Buxadé; las candidatas al Congreso María Ruiz y Pepa Millán; y los portavoces en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, y en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smmith.

También se ha podido escuchar a alrededor de una veintena de líderes y dirigentes europeos e iberoamericanos dando su respaldo a Vox en las elecciones del domingo, como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y los presidentes de Hungría, Viktor Orban, y de Polonia, Mateusz Morawiecki. EFE

bgo/jlp

(foto) (vídeo) (audio)