Vingegaard: "Se me da bien estar concentrado"

Bourg-en-Bresse (Francia), 20 jul (EFE).- El danés Jonas Vingegaard, maillot amarillo del Tour de Francia, reconoció que la etapa 18 fue "menos estresante" pero advirtió de que en este tipo de jornadas "es cuando se puede perder" la carrera y aseguró que a él se le da "bien estar concentrado".

"No ha sido una jornada muy estresante, pero el final ha sido muy nervioso. No diría que ha sido una etapa fácil", dijo el ciclista del Jumbo, que tiene bien encarrilado ganar su segundo Tour consecutivo.

El danés aseguró que en jornadas como esta hay que extremar la vigilancia porque pueden dejarte fuer del Tour.

"No sé cómo logro estar concentrado, pero es algo que se me da bien. No voy a dejar de hacerlo, me relajaré cuando llegue a París. En jornadas como la de hoy es cuando se puede perder el Tour, hay que estar concentrado en todo momento", indicó. EFE

lmpg/jl