Temas del día de EFE España del jueves 20 de julio de 2023

ELECCIONES GENERALES

Madrid - Con la resaca del último debate electoral "a tres" marcado por la ausencia de Feijóo y a dos días de que finalice la campaña electoral, los candidatos a la Moncloa se emplean a fondo en atraer los votos de los indecisos y multiplican sus apariciones en campaña.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ELECCIONES GENERALES

Madrid - Durante toda la campaña prácticamente solo se habla del Congreso, y de los 350 diputados que conformarán la mayoría parlamentaria del nuevo Gobierno, pero este domingo también se eligen 208 senadores, a los que se suman los 57 designados por los parlamentos autonómicos que conforman la Cámara Alta. Antonio del Rey

(Texto enviado a las 7.00 horas. 574 palabras) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód: 21155338 y otros)

- La Asamblea de Extremadura aprueba la designación como senadores autonómicos de Guillermo Fernández Vara, propuesto por el PSOE, y Ángel Pelayo Gordillo (Vox), en virtud del acuerdo de Gobierno del PP y la formación de Santiago Abascal.

(Texto) Foto)

GOBIERNOS AUTONÓMICOS

Madrid - Casi dos meses después de las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo, Navarra, Aragón y Murcia son las tres únicas autonomías que siguen sin gobierno y, como es improbable que cierren acuerdos antes del 23J, a partir del domingo se abren dos escenarios: o cierran los pactos antes de mes y medio o se verán obligadas a repetir los comicios.

(Texto enviado a las 7.01 horas. 600 palabras) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód: 21444421 (Navarra), 21464097 (Aragon))

UE INMIGRACIÓN

Logroño - Un Pacto Europeo de Migración y Asilo, la criminalidad organizada, la evolución de la guerra en Ucrania y el acceso policial a los datos en el entorno digital son algunos de los asuntos que se abordan en la primera jornada de la reunión informal de ministros de Justicia e Interior de la Presidencia española del Consejo de la UE.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

(Rueda de prensa del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y la comisaria del Interior de la UE, Ylva Johansson, a las 17:00 horas)

ELECCIONES GENERALES

Madrid - España llega al 23-J con la economía en desaceleración por el endurecimiento de la política monetaria, aunque con la previsión de que el crecimiento supere el 2 % en el conjunto del año, después de una legislatura en la que la pandemia provocó una caída histórica del PIB del 11,3 % que ya se ha recuperado.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód: 14228961 y otros)

EMERGENCIA CLIMÁTICA

Madrid - No sólo en tierra se siente el calor sofocante. Las aguas de mares y océanos que rodean a España registran las últimas semana valores muy altos; en concreto, la temperatura en zonas costeras españolas es superior a los 24,6 grados, un dato sin precedentes desde 1940.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód: 21469170 y otros)

FESTIVAL MÉRIDA

Mérida- El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida presenta 'Pandataria', un espectáculo de danza y teatro protagonizado por Cayetana Guillén Cuervo y Elio Toffana que versa sobre los que transgreden la norma y hacen tambalearse al mundo siendo apartados por miedo a lo diferente.

(Texto)

(Presentación a las 11.30 horas)

CINE BARBIE (Crónica)

Madrid - Con el rosa por bandera y la diversión como objetivo, este jueves llega a los cines "Barbie", un muy buen entretenimiento con Margot Robbie como la famosa muñeca, acompañada por Ryan Gosling, en una historia llena de ironía y autocrítica, dirigida por Greta Gerwig. Alicia García de Francisco

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

9:30h.- València.- GOBIERNO VALENCIANO.- Los consellers del Gobierno valenciano presidido por Carlos Mazón reciben las carteras de sus antecesores en el cargo en la jornada previa a la primera reunión del nuevo ejecutivo de la Generalitat. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

9.30h.- Mérida.- SENADORES AUTONÓMICOS.- La designación de Guillermo Fernández Vara (PSOE) y Ángel Pelayo Gordillo (Vox) como senadores en representación de la comunidad centra el primer pleno de la XI legislatura en la Asamblea de Extremadura. (Texto)

11.00h.- Madrid.- NACIONES UNIDAS.- El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, se reúne con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la sede del Ministerio.

CAMPAÑA ELECTORAL

Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- Finaliza el plazo para que los electores remitan su voto por correo. (Vídeo) (Audio)

Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- Finaliza el plazo para que los españoles residentes en el extranjero puedan votar de forma presencial en urna en las embajadas, consulados y otros centros habilitados en el extranjero.

09:00h.- Bilbao.- ELECCIONES GENERALES PNV.- Fórum Europa con los cabezas de lista de las candidaturas del PNV al Congreso por los tres territorios vascos. Hotel Ercilla (Texto) (Foto)

9:30h.- Sevilla.- ELECCIONES GENERALES.- Desayuno informativo de la tribuna "Fórum Europa. Tribuna Andalucía" la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, presentada por María Jesús Montero, Ministra de Hacienda y Función Pública. Hotel Alfonso XIII (San Fernando, 2) (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

09:30h.- Barcelona.- ELECCIONES GENERALES JXCAT.- La cabeza de lista de JxCat al Congreso por Barcelona, Míriam Nogueras, interviene en el ciclo de ruedas de prensa que organiza EFE con motivo de las elecciones generales del 23 de julio. EFE (C/ Bolivia, 56) y streaming en https://www.youtube.com/watch?v=pYFgiZ2Wqz4. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

10:30h.- Zaragoza.- ELECCIONES GENERALES.- La ministra de Educación y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Zaragoza, Pilar Alegría, visita Parque Goya.

10:30h.- Herencia (Ciudad Real).- ELECCIONES GENERALES.- La ministra de Política Territorial, portavoz del Gobierno y candidata al Congreso del PSOE por la provincia de Ciudad Real, Isabel Rodríguez, realiza declaraciones a los medios con motivo de su visita la empresa Tecnove. Avenida Alcázar, 6.

11:30h.- San Sebastián.- ELECCIONES GENERALES SUMAR.- Acto electoral de Sumar en el que participa la ministra Ione Belarra Plaza Cataluña (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:30h.- Barcelona.- ELECCIONES GENERALES CUP.- El cabeza de lista de la CUP al Congreso por Barcelona, Albert Botran, interviene en el ciclo de ruedas de prensa que organiza EFE con motivo de las elecciones generales del 23 de julio. EFE (C/ Bolivia, 56). (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

11.35h.- Gerona.- ELECCIONES GENERALES.- El ministro de Cultura, Miquel Iceta, visita el Monasterio de Sant Daniel junto al candidato socialista de Girona, Marc Lamuà. Sant Daniel (Monges, 2).

12:00h.- Valencia.- ELECCIONES GENERALES.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagoniza un acto de su partido en la penúltima jornada de la campaña electoral. Oceanogràfic, c/. Eduardo Primo Yúfera, 1B. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

12:00h.- Valdepeñas (Ciudad Real).- ELECCIONES GENERALES.- Acto de campaña del PSOE con pensionistas junto al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín. Taberna Val Vino.

12:25h.- Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, visita la Delegación Territorial de la ONCE en Madrid y antes de la visita atiende a los medios. Calle Prim 3, Delegación ONCE. (Texto)(Foto)(Vídeo) (Audio)

13:00h.- Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es entrevistado en el programa 'Al Rojo Vivo', de La Sexta.

13:00h.- Montilla (Córdoba).- ELECCIONES GENERALES.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, y candidato al Congreso por Córdoba, Luis Planas, hace declaraciones a los medios en Montilla. Sede del PSOE.C/Escuelas, 3.

13:00h.- Girona.- ELECCIONES GENERALES COMUNES.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y candidata de Sumar a la Moncloa, Yolanda Díaz, participa en un acto sobre sanidad pública en Girona. Hotel Carlemany Girona. (Texto)(Foto)(Vídeo)

13:00h.- Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- Reunión de la Junta Electoral Central (JEC).

18:30h.- Lugo.- ELECCIONES GENERALES.- El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, participa en un mitin en Lugo Auditorio Gustavo Freire. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

19:00h.- L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).- ELECCIONES GENERALES COMUNES.- La candidata de Sumar, Yolanda Díaz, junto a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, la presidenta de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, y la cabeza de lista de Sumar-En Comú Podem por Barcelona, Aina Vidal, participa en un mitin de campaña. La Farga. (Texto) (Foto)(Vídeo)(Audio)

19:00h.- Vitoria.- ELECCIONES GENERALES PNV.- El lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, participan en un acto electoral. Plaza de la Provincia (Texto) (Foto)

19:00h.- Tarragona.- ELECCIONES GENERALES JXCAT.- Mitin de JxCat en Tarragona, con la candidata al Congreso Miriam Nogueras, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exconseller Josep Rull, la presidenta de Junts, Laura Borràs, y el secretario general del partido, Jordi Turull. Rambla Nova. (Texto)

19:00h.- Atarrabia (Navarra).- ELECCIONES GENERALES EH BILDU.- Acto central de EH Bildu con la participación de su coordinador general, Arnaldo Otegi. Plaza del Ayuntamiento (Texto)

19:00h.- Gijón.- ELECCIONES GENERALES.- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero participa en un acto de campaña junto a la cabeza de lista del PSOE al Congreso por Asturias, Adriana Lastra, y el secretario general de los socialistas asturianos y presidente del Principado, Adrián Barbón. Paseo del Alcalde Tini Areces. (Texto) (Foto)

19:20h.- Sonseca (Toledo).- ELECCIONES GENERALES.- La ministra de Defensa del Gobierno de España, Margarita Robles, y el candidato al Congreso, Sergio Gutiérrez, participan en un acto público. (Texto)(Foto)

19:30h.- Girona.- ELECCIONES GENERALES ERC.- Acto electoral de ERC en Girona, con la candidata Teresa Jordà y el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras. Mercat del Lleó. Pl. Calvet i Rubalcaba. (Texto)

20:00h.- Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un mitin junto a la presidenta del PP de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Puente del Rey (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

20:00h.- Gibraleón (Huelva).- ELECCIONES GENERALES.- La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda y Función Pública y candidata por Sevilla al Congreso, María Jesús Montero, participa en un acto electoral en Gibraleón. Centro Olontense de Arte Contemporáneo (c/ Gonzalo Ramírez, 2)

20:30h.- Murcia.- ELECCIONES GENERALES/VOX.- Santiago Abascal participa en un acto de campaña frente a la catedral de Murcia. Plaza Cardenal Belluga. (Texto) (Foto)(Vídeo)(Audio)

21:00h.- San Roque (Cádiz).- ELECCIONES GENERALES.- El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y la vicesecretaria general del PSOE-A, Ángeles Ferriz participan en un acto público del PSOE en San Roque (Cádiz). Recinto ferial.

ECONOMÍA

Madrid.- HUELGA FERROCARRIL.- SCF, sindicato mayoritario en el colectivo de Circulación, convoca para hoy un paro de 24 horas en Adif para protestar por la falta de personal y el riesgo que ello supone para la seguridad en la circulación de los trenes.

09:30h.- Sevilla.- FORO ECONOMÍA.- La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, interviene en el desayuno informativo Nueva Economía Fórum, que presenta la ministra de Hacienda y Función Pública, en Sevilla.Hotel Alfonso XIII.

10:00h.- Madrid.- ESPAÑA COMERCIO.- El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publica la balanza comercial hasta mayo. (Texto)

11:00h.- Valladolid.- SINDICATOS UGT.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el autonómico de UGT-Castilla y León, Faustino Temprano, comparecen ante los medios de comunicación antes de participar en una asamblea con delegados y afiliados sobre las elecciones generales. Hotel Felipe IV (C/Gamazo 16) (Texto) (Foto)

17:00h.- Madrid.- SINDICATOS ELECCIONES.- La secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos, Esther Lynch, y los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, presentan el manifiesto suscrito por 50 organizaciones sindicales de todo el mundo para apoyar un gobierno de progreso social en España. Fernández de la Hoz, 12. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

19:00.- Montmeló (Barcelona) MINISTRA TRANSPORTES.- La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, visita el Ayuntamiento de Montmeló y mantiene un encuentro con su alcalde. --- Posteriormente, recorre la estación de Montmeló y atiende a los medios de comunicación.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

08:40h.- Logroño.- UE INMIGRACIÓN.- Primera jornada e de la reunión informal de ministros de Justicia e Interior de la UE, que aborda, entre otras materias, un Pacto Europeo de Migración y Asilo, la criminalidad organizada y la guerra de Ucrania. . ----- Previamente, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, atiende a los medios de comunicación. Riojaforum (San Millán,23). (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS CONTRATOS.- El Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid, que investiga el segundo caso de supuesta estafa al Ayuntamiento madrileño al comprar mascarillas en 2020 al empresa Sinclair, ha citado a declarar como testigos al director general de Emergencias del Ayuntamiento, Enrique López, al responsable de la Policía Judicial del Consistorio y a otro agente. Plaza de Castilla.

10:00h.- Alcorcón.- SUCESOS ALCORCÓN.- El juez que investiga la muerte de dos niños en Alcorcón tras desatarse un incendio en el transcurso de unas obras toma declaración al arquitecto, al arquitecto técnico y al representante de la empresa promotora. Calle Carballiño esquina calle Timanfaya.

10:30h.- Madrid.- EEUU ESPAÑA.- La Audiencia Nacional estudia en una vista la entrega a EEUU de Michael James Pratt, uno de "los diez fugitivos más buscados" por el FBI hasta su detención en Madrid el pasado diciembre, y sobre el que pesa una condena a cadena perpetua por delitos de pornografía infantil. La Fiscalía apoya la extradición. Audiencia Nacional. García Gutiérrez.

11:00h (hora local).- Las Palmas de Gran Canaria.- TRIBUNALES FRAUDE.- La Audiencia de Las Palmas prosigue el juicio por el supuesto fraude de 36 millones de euros a la Seguridad Social y Hacienda cometido por la empresa Seguridad Integral Canaria, por el que se sientan en el banquilo Miguel Ángel Ramírez y Héctor de Armas.

11:00h.- Madrid.- CUMBRE OTAN.- El embajador representante permanente de España en la OTAN, Federico Torres Muro, analiza los resultados de la reciente cumbre de la Alianza Atlántica de Vilna en un encuentro organizada por el Instituto de Cuestiones Internacionales y de Política Exterior (Incipe). Online

11:00h.- Vitoria.- DETECCIÓN DROGAS.- Un laboratorio alavés presenta las primeras tiras reactivas que detectan drogas de sumisión en bebidas. Sala Urban Rock, Portal de Gamarra, 1 (Texto) (Foto)

12:30h.- Logroño.- JUSTICIA PROTESTAS.- Manifestación de funcionarios de Justicia de diferentes comunidades autónomas en Logroño, que acoge la reunión informal de ministros de Justicia e Interior de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Palacio de Justicia (Marqués de Murrieta, 45) hasta la Delegación del Gobierno (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

17:00h.- Logroño.- UE INMIGRACIÓN.- El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska; y la comisaria del Interior de la UE, Ylva Johansson, informan de la primera jornada de la reunión informal de Justicia e Interior de la UE celebrada en Logroño. Riojaforum (San Millán, 23). (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

18:30h.- Barcelona.- PROTESTA RACISMO.- La Asociación Catalana Residentes Senegaleses en Cataluña, el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona y SOS Racisme se concentran para denunciar el sesgo racista en las investigaciones de los cuerpos de seguridad.(Texto)(Foto)

SOCIEDAD

10.00h.- Val do Dubra (A Coruña).- SANIDAD COVID.- El ministro de Sanidad, José Miñones, asiste al acto institucional de reconocimiento al personal sanitario y voluntarios covid, en Val do Dubra (A Coruña). A las 10:30 h. atiende a los medios de comunicación.

11:00h.- Sevilla.- ELECTRICIDAD CORTES.- La plataforma Barrios Hartos de Sevilla presenta una denuncia ante Fiscalía por los continuados cortes del suministro eléctrico. Juzgados del Prado de San Sebastián. (Texto)(Foto)(Vídeo)

11:30h.- Madrid.- SANIDAD MÉDICOS.- Los Consejos Generales de Medicina, Dentistas, Farmacia y Veterinaria presentan un acuerdo para promover el cuidado de la salud de los diferentes profesionales sanitarios en base al Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME). Sede CGCOM (Texto)

12:00h.- Albacete.- TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- Visita de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, al Centro de Interpretación del Agua de Albacete, donde atiende a los medios de comunicación. (A las 17:45h. participa en un acto sobre el Mar Menor organizado por plataformas y colectivos de defensa de la albufera salada).(Texto)

12.30h.- Madrid.- SOCIEDAD ONCE.- El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, visita la sede de la Delegación Territorial de la ONCE en Madrid. C/ Prim, 3. Antes de la visita (12:25 h.), atiende a los medios de comunicación.

19:00h.- València.- DERECHOS MANIFESTACIÓN.- ONGD, organizaciones feministas, ecologistas, animalistas, LGTBI, migrantes, en defensa de la cultura, la lengua, los servicios públicos, la memoria democrática y sindicatos participan en una manifestación con el lema ‘Por nuestros derechos, ni un paso atrás’. Plaza del Ayuntamiento (Texto)

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

10:45h.- Burguete.- ARQUEOLOGÍA NAVARRA.- Presentación de nuevos materiales encontrados en el yacimiento de Zaldua. Plaza del Ayuntamiento

11:00h.- San Sebastián.- EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍA.- La sala Kutxa Kultur Artegunea presenta la exposición "Jan Groover. Laboratorio de Formas", retrospectiva de la fotógrafa americana y sus procesos artísticos experimentales. Tabakalera (sala Ruiz Balerdi, 4ª planta).

11:00h.- Toledo.- MÚSICA GRECO.- El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; el deán de la Catedral de Toledo, Juan Pedro Sánchez Gamero, y el vicepresidente de la Real Fundación de Toledo, Jesús Carrobles, presentan la programación de la décima edición del Festival de Música El Greco que se centra en las Batallas de Órganos. Ayuntamiento.

12:00h.- Barcelona.- CINE SITGES.- Primera rueda de prensa de presentación de la 56ª edición del Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges Fàbrica Moritz (Rda St Antoni, 41). (Texto)

12:30h.- Mérida.- FESTIVAL MÉRIDA.- Presentación de 'Pandataria', cuarto montaje de la 69 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, un espectáculo de danza y teatro protagonizado por Cayetana Guillén Cuervo y Elio Toffan. Sede (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

14:00h.- Puerto de la Cruz (Tenerife).- MÚSICA RAP.- La rapera puertorriqueña Villano Antillano ofrece una rueda de prensa con motivo de su participación en el Cook Music Fest. Explanada del muelle.

18:15h.- Málaga.- MUSICAL GHOST.- Encuentro restringido con David Bustamante y Ana Dachs con motivo de la llegada del musical "Ghost" a Málaga. (Texto) (Foto)

19:00h.- Santander.- UIMP PREMIOS.- Olvido García Valdés recibe el Premio-Taller de poesía Pedro Salinas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en un acto en el que la laudatio corre a cargo del poeta y editor Carlos Alcorta. Hall Real del Palacio de la Magdalena.

19:45h.- Churra (Murcia).- IRON MAIDEN.- Concierto de la banda de rock duro británica Iron Maiden, con sus compatriotas The Raven Age como teloneros. Estadio Enrique Roca.

20:30h.- Tui (Pontevedra).- FESTIVAL IKFEM.- El Festival IKFEM 2023 comienza con el concierto flotante de piano 'Dois Sistemas Solares'. Marina de Tui

23:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto del músico argentino Andrés Calamaro en el Festival Mar Abierto. Gran Canaria Arena. EFE

