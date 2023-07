PNV a Feijóo: No se puede hacer una campaña de ultraderecha y pedir el voto a demócratas

Bilbao, 20 jul (EFE).- El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha reprochado al candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, que protagonice una campaña electoral "propia de la ultraderecha" y que, a la vez, pida el apoyo de partidos "nítidamente democráticos como el PNV" para su hipotética investidura.

"No puede pretender sopas y sorber; las dos cosas no pueden ser", ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en el Fórum Europa con los cabezas de lista de su partido el Congreso por los tres territorios vascos: Aitor Esteban, Mikel Legarda y Maribel Vaquero.

"No me creo al Feijóo que vino a Vitoria", ha dicho en referencia a un mitin celebrado en esa ciudad, en el que el dirigente del PP dijo que su "obligación es garantizar el bilingüismo y la cultura propia de los pueblos del país".

Ha remarcado que "tiene que demostrar que lo que dijo es verdad" y eso se hace sobre la base de un programa de gobierno "que sea compatible con el nuestro" y con propuestas sobre el modelo de Estado.

"El PNV se opone a todo lo que Feijóo ha prometido cambiar si llega al Gobierno y en ese escenario no tiene sentido que solicite nuestro apoyo", ha dicho, y ha subrayado que "a día de hoy, y si siguen por el mismo camino, es imposible".

"Más claro no se puede decir", ha asegurado, y ha añadido que, de darse ese apoyo, "tendría que ser sobre la base de propuestas concretas que supondrían un cambio de 180 grados en el PP".

Ha criticado que tanto Feijóo como el actual presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, piden al PNV "contratos de adhesión sin explicar para qué quieren nuestros votos, qué leyes van a promover...son ellos los que se tienen que aclarar y hacer propuestas".

En su intervención en el Fórum, Ortuzar ha considerado que Feijóo "está pegando a todos los palos" por si necesita los votos en el caso de que gane las elecciones del próximo domingo y lo mismo habla de pactos con Vox que con otros partidos que damos un label de respetabilidad".

También se ha referido a la polémica sobre el voto por correo y tras cuestionar "por qué hay que discutir en campaña electoral sobre la capacidad de los trabajadores de Correos", ha mantenido que dicha modalidad de voto "está funcionando razonablemente bien".

Dicha polémica, a su juicio, "no existe; solo se trata de un combate de boxeo (entre el PP y el PSOE) con golpes bajos".

"La política española es de twitter y pandereta; lanzan frases ingeniosas en tweets que solo sirven para calentar a las masas en un choque de bloques e, incluso, dentro de cada bloque en un confrontación que llega al paroxismo".

El portavoz del PNV en el Congreso y candidato por Bizkaia, Aitor Esteban, ha mantenido, por su parte, que el Gobierno español que surja de los comicios del domingo "debería aspirar a la estabilidad" y para ello "tendrá que plantearse reformas estructurales que eliminen las tensiones" territoriales con Euskadi y también con Cataluña.

En el caso vasco, dichas reformas pasan por el reconocimiento nacional; la implantación de unas relaciones bilaterales con el Estado y la fijación de un "árbitro neutral", un papel que, en su opinión, incumple el Tribunal Constitucional.

"No tengo mucha confianza en esos jueces; no conocen el terreno y no valoran que hay que preservar el acuerdo político; les pesa demasiado la ideología", ha dicho.

También se ha referido al debate a tres (PSOE, Sumar y Vox) emitido ayer por Televisión Española y ha mantenido que en la medida que un posible gobierno del PP dependa de Vox "puede venir un retroceso peligroso de derechos individuales y colectivos".

Por parte del PSOE y Sumar, ha añadido, "se vieron propuestas progresistas, pero con un baño recentralizador, y, además, algunas de ellas ya están implementadas en Euskadi desde hace tiempo. No estamos dispuestos a que nos condicionen".

"Los votos vascos sirven para que el Gobierno español de turno sepa que tiene que atender necesidades concretas; el PNV está centrado en Euskadi e influye en Madrid. Estas elecciones no son un duelo al sol entre dos, la telenovela no acaba el domingo sino que dura 4 años y hay que estar ahí", ha resumido. EFE

