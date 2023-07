Montero achaca la ausencia de Feijóo en el debate a sus relaciones con Marcial Dorado

Sevilla, 20 jul (EFE).- La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha achacado este jueves la ausencia de Alberto Núñez Feijóo en el debate electoral de TVE este jueves a no tener que dar explicaciones sobre sus relaciones con el "narcotraficante" Marcial Dorado, lo que ha calificado de una actitud "cobarde".

Montero ha destacado, en declaraciones a los periodistas en Sevilla, ha criticado la ausencia Feijóo en dicho debate a tres (PSOE, Vox y Sumar) y lo ha acusado de "no querer debatir, de dejar la silla vacía y de no exponerse al contraste de país porque tiene poco que contar sobre el futuro de España y tiene mucho que ocultar".

"No acudió al debate porque no quiere dar explicaciones sobre sus relaciones con Marcial Dorado, un nacotraficante, sobre el que ha puesto de excusa que no existía internet para conocer su actividad cuando todas las portadas de prensa de la época apuntaban a que se dedicaba al negocio de la droga", ha denunciado.

La ministra ha sostenido que "nadie se sube al yate de una persona que no conoce de nada", de lo que ha deducido que Feijóo es "poco creíble y no quiere explicar sus relaciones pasadas", aunque también ha esgrimido que su "espantada" del debate se debe a que "no quiere ponerse al lado de Santiago Abascal (Vox), con quien va a formar gobierno".

En este sentido, se ha referido a los comentarios "primarios" ofrecidos por el dirigente de Vox durante el debate sobre el colectivo LGTBI, sobre su concepción de la violencia de género o del cambio climático, ideas - ha indicado- que Feijóo "comparte, pero no quiere que se plantee de una forma tan brusca como la de Abascal".

"Feijóo tiene una conducta cobarde por no ir acudir al debate para evitar dar explicaciones sobre sus relaciones con Marcial Dorado y por ocultar una agenda de recortes que aplicará definitivamente si tiene la ocasión de gobernar como han hecho en las crisis anteriore", ha aseverado.

La candidata del PSOE al Congreso por Sevilla ha opinado que el debate puso de manifiesto las dos visiones de España, la que representa el Santiago Abascal, que conforma la "coalición" PP-Vox, cuyos análisis evidencian que la derecha de este país está "inhabilitada" para poder gobernar y que ofreció un discurso que "incita al odio" y refleja un concepto de España "muy pequeño".

Por contra, ha subrayado que la otra visión, la del PSOE y Sumar, dejó claro que la "prioridad" es la mayoría social y la apuesta por consolidar muchas de las medidas aplicadas esta legislatura, como ir al pleno empleo que permita que la gente joven y las mujeres superen los obstáculos que para algunos parece "realmente insalvable", ha señalado. EFE

