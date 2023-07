Díaz propone una ley para evitar que los candidatos puedan negarse a asistir a los debates

Girona, 20 jul (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno y candidata de Sumar a la Moncloa, Yolanda Díaz, ha propuesto este jueves una ley para evitar que los cabezas de lista puedan negarse a participar en debates electorales y ha atribuido la ausencia de Alberto Núñez Feijóo en el debate de ayer en RTVE a su miedo "a dar la cara".

"Nunca más puede pasar lo que vimos ayer en el debate. Una democracia sólida no puede permitir que un señor como Feijóo, que dice que quiere gobernar nuestro país, no se atreva a debatir con los demás candidatos. No puede volver a pasar que tengamos un debate en una televisión pública en el que un hombre se niegue a debatir y no dé la cara", ha afirmado Díaz en un acto electoral en Girona.

Por este motivo, y para evitar que esto vuelva a ocurrir, ha propuesto "una ley" para impedir que los cabezas de lista puedan decidir "no comparecer en los debates" en medios públicos junto al resto de candidatos.

También ha insistido en el hecho de que si Sumar obtiene unos buenos resultados y supera a Vox será posible un Gobierno progresista: "Nos disputamos ser la tercera fuerza y se trata de que Santiago Abascal no sea vicepresidente".

"VOTAD A SUMAR PARA QUE PASEN APUROS LOS AMIGOS DE FEIJÓO"

Acompañada de la cabeza de lista de Sumar-En Comú Podem por Barcelona, Aina Vidal, y la candidata por Girona Júlia Boada, Díaz se ha centrado en explicar las propuestas de Sumar sobre Sanidad.

Díaz ha advertido sobre "los recortes del PP en la sanidad pública" y se ha mostrado convencida de que si gobierna el PP de Alberto Núñez Feijóo volverán "la austeridad y los recortes" y los españoles pasarán "apuros".

"Os pido que votéis a Sumar para que los que pasen apuros sean los amigos de Feijóo, los de la privatización de la Sanidad, los de las eléctricas, los de las entidades financieras", ha reclamado.

Díaz ha constatado que "la temporalidad en la sanidad catalana supera el 27% de los contratos laborales" y, para evitar esta tendencia, ha propuesto "elaborar un estatuto del personal de la sanidad pública, que conceda derechos y que acabe con la precariedad".

"Hay que evitar que quienes nos cuidan tengan que hacer guardias de 24 horas seguidas, hay que respetar los descansos imprescindibles", ha puntualizado.

Díaz considera que "ha llegado el momento de tener una agencia pública farmacéutica, porque la mayor parte del gasto sanitario se lo lleva la farmacia, y hay que regular este tipo de cuestiones", además de "incorporar las nuevas prestaciones de la salud bucodental" en la sanidad pública y aprobar "un plan de choque para la salud mental".

Además, ha definido a Feijóo como "un gran discípulo de la privatización de la sanidad", algo que se visualiza, ha dicho, en el programa del PP, que busca "reforzar los convenios con la sanidad privada". EFE

