Ander Sánchez: "UFC, ese es el gran objetivo"

Redacción deportes, 20 jul (EFE). - De Haro (La Rioja) a las grandes ligas de artes marciales mixtas. Ander Sánchez (2-1) sigue los pasos de sus compatriotas Ilia Topuria y Dani Bárez. Hizo las metas para luchar por su sueño, estar en la UFC.

Ander (Vitoria, 1995) creció viendo películas de acción y espectáculos de lucha libre como los de la WWE. Desde que comenzó a practicar kick-boxing a los 15 años no ha parado. Se medirá este sábado en Londres al británico Tom Creassy (4-1) en el evento Cage Warriors 157.

El peso mosca español analizó en una entrevista con EFE su próximo compromiso, su campamento en Tailandia y su principal objetivo: entrar en la UFC.

Pregunta: ¿Cómo está?

Respuesta: Me encuentro genial, ha sido un campamento bastante, bastante bueno con gente muy dura. Un montón de rusos, un montón de kazajos. Gente fuerte, con mucho ‘striking’ y mucha lucha. Ha sido un campamentos completo, tres semanas de mucho entrenamiento y mucho calor. Creo que hemos trabajado bastante y se reflejará en la pelea, estoy contento y motivado.

P. ¿A día de hoy es fundamental irse fuera para hacer las preparaciones?

R. Sí, claro. Creo que ahora mismo es bastante importante, sobre todo en España, más que nada porque no tenemos mucha gente en nuestro mismo nivel de competición aquí para poder hacer un buen campamento. Fuera igual tienes 20 personas de tu mismo nivel y peso con los que puedes intercambiar entrenos.

Aquí en España está creciendo mucho el nivel profesional pero solo tienes dos o tres personas y al entrenar tanto con la misma gente al final te adaptas. Las vas conociendo y te haces a esas personas. Yo creo que es muy importante salir de España y compartir entreno con otros profesionales y si se puede con profesionales de mayor nivel incluso para mejorar mucho más cuando estás fuera de tu casa y en tu zona de confort.

P. ¿De dónde viene Ander Sánchez y cómo se interesa por las MMA?

R. Yo vengo de un pueblo muy pequeño de la Rioja y siempre he sido amante de las artes marciales y los deportes de contacto. Todo viene a raíz de las películas de luchas, series de televisión como Dragon Ball, me encantaba todo lo que tenía que ver con luchar y entrenar. Los programas de WWE siempre me fliparon.

A raíz de ahí empecé a hacer todo tipo de artes marciales, además siempre he sido una personas muy inquieta y movida, siempre he sido muy guerrero. En mi pueblo no tenía ninguna opción de practicar artes marciales hasta que cumplí 15 años, cuando apareció un gimnasio de kick boxing. Había hecho un poco de karate, un poco de judo pero nunca me había llamado la atención.

A través del kick-boxing empecé, al poco tiempo pusieron también jiu-jitsu y como me molaba mucho el deporte probé en los dos, comencé a competir y a ganar. Justo empezó el MMA y pensé que lo suyo era unirlo todo.

P. ¿Cómo fue su camino a Cage Warriors?

R. Siempre he sido una persona que se ha movido mucho para buscar oportunidades, encontrar peleas o encontrar managers. Yo venía de hacer una carrera amateur en kick boxing con bastantes peleas, también mucho grappling y jiu-jitsu. Llevaba compitiendo desde los 17 pero los 20 años me dejaron iniciarme en el MMA.

Comencé, a nivel amateur, ganando campeonatos de España, también me moví a nivel internacional. Decidimos hacer una carrera larga en amateur para tener una carrera larga en el plano internacional y cuando pasé a profesional quise buscar un buen mánager, estuve en Londres fui al gimnasio de Brad Pickett entrené con Nathaniel Wood, luchador de UFC, me preguntó que récord tenía, me hizo una oferta y comencé a trabajar con él. Iba a haber debutado en Londres pero justo empezó la pandemia, cuando volvió a la normalidad tuvo problemas fiscales y hablé con Dani (Bárez) con quién también estaba y me dijo que se iba a quitar y decidí lo mismo.

Sigo un poco los consejos de Dani, para mi es una referencia y un amigo. Desde un inicio siempre le pedí ayuda dentro del mundo de los deportes de contacto. Me quedé sin manager y justo apareció First Round Management con Ilia Topuria en Alicante. No dudé, me fui a Alicante contacté con ellos fui allí a entrenar, parece que les gusté.

Luego gané el campeonato de España de grappling ese mismo año y me ofertaron una oportunidad en Cage Warriors. Querían gente con experiencia en el suelo y me ofrecieron debutar allí y firmar varias peleas. No lo dudé, llevaba tiempo preparandome para debutar en profesional y así lo demostré.

P. ¿El camino para hacer una carrera profesional pasa por salir fuera? Tenemos el ejemplo de Ilia Topuria y de Dani Bárez.

R. Igual hay gente que tiene más suerte, muchos contactos y desde casa lo puede hacer pero a mi me ha tocado siempre moverme y salir fuera porque aquí, la verdad, es que no hay nada pero parece que en los próximos años será más fácil hacerlo desde aquí desde España.

Hasta ahora que el MMA no era más grande en España había que moverse bastante. Dani Bárez tuvo que irse a méxico e Ilia Topuria estuvo entrenando en Suecia. En principio, parece que el camino pasar por ahí.

P. En todas sus victorias como profesional ha finalizado ¿Qué análisis hace de su próximo rival y que pronóstico da?

R. Mi rival es un chico bastante bueno y bastante completo, tiene unas manos rectas bastante completas bastante rápidas y una entrada a derribar muy rápida también. Tiene un buen ‘timing’ pero yo con mi lucha estoy bastante seguro de que puedo frenarle su derribo pero de todas formas también estoy bastante seguro de mi nivel de suelo. Es un cinturón negro bastante duro y si vamos al suelo la pelea va a estar donde a mi me gusta.

Yo sobre todo lo que quería pulir era mi nivel de técnica. Estaba un poquito estancado nivel de movilidad, de aguantar un poco la distancia sin tirarme a lo loco. Mi pronóstico va a ser tratar de finalizar la pelea lo antes posible, como a mi me gusta, dar un buen espectáculo y en el momento en el que pueda acabarlo ya sea con una mano o con una finalización. Espero que todo el mundo este pendiente porque voy a buscar un nuevo highlight para mi Instagram.

P. ¿Cómo está su situación en Cage Warriors, que tiene en mente para el medio plazo?

R. Tengo otra pelea firmada con Cage Warriors y ahí acabaría mi contrato de cinco peleas con ellos. Lo siguiente sería negociar a ver que me ofrecen para que me quede, si les interesa o si me mejoran la oferta.

Si consigo ganar mis dos peleas, sobre todo si es antes de que suene la campana, tendría un buen récord con buenas finalizaciones y tendría opciones de pedir que mejoren las ofertas o buscar otras mejores. Al final Cage Warriors está muy bien pero lo cierto es que no paga realmente bien y a mi me cuesta bastante mantenerme todo el día fuera y dedicándome solo a pelear.

Lo principal que voy a buscar es que mejoren mis ofertas y mis pagos para poder centrarme plenamente en esto. Es principalmente lo que busco, pero claro, teniendo siempre en la mente que tengo que llegar a UFC, ese es el gran objetivo

P: ¿Los peleadores que están en la órbita de UFC como usted, como están viviendo el creciente interés de la compañia por España?

R. Los peleadores que estamos en la órbita de la UFC en España lo tenemos cada vez más en mente. Creo que hay varios peleadores españoles con un récord bastante bueno que están esperando al evento para repartir un poco de UFC entre todos.EFE

