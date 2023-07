Alex Aranburu:"No era una llegada para mi, pero lo intenté"

Bourg-En-Bresse (Francia), 20 jul (EFE).- El español Alex Aranburu (Movistar), se clasificó en el puesto 14 en el esprint que cerró la decimoctava etapa del Tour de Francia, y anunció que volverá a intentar ganar una etapa en la jornada de este miércoles.

"Ha sido un esprint muy complicado, había rivales muy buenos y no fue posible. Intenté colocarme bien para el esprint y el equipo me ayudó a ello. No era una llegada para mi, pero lo intenté", dijo en meta el ciclista guipuzcoano.

Aranburu no tira la toalla y anunció que seguirá buscando una victoria de etapa en la jornada de esta viernes, penúltima oportunidad para los esprinters antes de llegar a París el próximo domingo.

"Hay que seguir buscando el objetivo, vamos a ver si mañana hay una fuga y me puedo meter en ella. Hoy ha habido mucha incertidumbre, pero los escapados lo han hecho muy bien", concluyó. EFE

