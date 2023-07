Abascal asegura que seguirá exigiendo al PP entrar en el Gobierno de Murcia tras el 23J

Murcia, 20 jul (EFE).- El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha afirmado en el penúltimo día de campaña que seguirá exigiendo al PP entrar en el Gobierno autonómico de Murcia tras las elecciones del 23J y que "nunca" cederá al "chantaje" de los populares.

"El PP tendrá que asumir las consecuencias. Vox no va a regalar un Gobierno porque sí. Esto no va a pasar ni antes ni después de las elecciones", ha exclamado este jueves en un mitin en Murcia ante cerca de 2.000 seguidores que le escuchaban en la plaza de la catedral.

Diez días después de la investidura fallida del popular Fernando López Miras, a quien la formación de Abascal no apoyó tras poner como línea roja entrar al Ejecutivo autonómico, el líder de Vox ha afirmado que el PP ha decidido "sacrificar" Murcia por los "puros intereses electorales del 23J".

"No sabemos si el Partido Popular cambiará su posición después, pero de lo que pueden estar seguros es que la oposición de Vox no va a cambiar en ningún caso", ha aseverado, antes de añadir que en Murcia podrían haber alcanzado "ya" un acuerdo si el partido de López Miras no les hubiera planteado un "insulto" y un "chantaje" que no aceptarán.

Abascal ha reiterado que, al igual que Ciudadanos logró cuatro de las diez consejerías con un 12% del voto en la anterior legislatura, es un "insulto" que el PP "aparte" a Vox con un 18% de apoyos.

"A López Miras habrá que decirle que pida el voto al PSOE", ha subrayado Abascal, quien ha afirmado, además, que la Región de Murcia es uno de los lugares de España donde más se está "padeciendo" el "despiste" del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. EFE

mam/jlp

(foto) (vídeo)