Se retira Tammy Deleon, embajadora del fútbol sala guatemalteco en España

Rafael Peña

Ceuta, 19 jul (EFE).- Después de seis años jugando en España hasta en cuatro clubes distintos de la Segunda División y haber sido la primera mujer en representar el fútbol sala de su país, la guatemalteca Tammy Deleon ha decidido poner el punto y final a su carrera. Se retira la jugadora internacional pero seguirá ligada a su "gran pasión".

Tamara Gabriela Deleon Figueroa (Ciudad de Guatemala, 1987) cruzó el Atlántico y a 8.579 kilómetros de su ciudad natal fijó su residencia en nuestro país en el 2017 por asuntos personales y ya ha "echado raíces", como ella misma reconoce.

CD Universidad de Valladolid (2017-2018), CD Intersala (2018-2020), Universidad de Salamanca (2020-2021) y CD Camoens de Ceuta (2021-2023) han tenido en sus filas a esta guatemalteca que, después de seis años jugando en España y otros nueve en su país, ha decidido "poner el punto y final a su vida futbolística".

Tammy, que ha jugado como ala y que es la única mujer de una familia con otros tres hermanos, comenzó practicando atletismo, en el 2003 se inició en el fútbol y en el 2008 en el fútbol sala en las filas del Champions CFS, llegando a disputar hasta tres mundiales.

RETIRADA

"Ha sido una decisión meditada, lo venía pensando desde hace unos meses y decido dejarlo después de tener una lesión en la rodilla a finales de la temporada", ha afirmado la guatemalteca en una entrevista con EFE en Ceuta, ciudad donde sigue ahora trabajando en el área de marketing digital.

En su postura han influido varias cosas: "primero porque ya no me puedo dedicarme al fútbol sala de una manera lo más profesional posible porque llevo más de un año trabajando, me perdía entrenamientos y no me sentía cómoda, además de que ya no lo estaba disfrutando de la misma manera".

Tammy ha tenido claro que el fútbol sala "siempre" ha sido su pasión y su prioridad "aunque sabía que tenía fecha de caducidad, por lo que en los últimos meses jugaba menos minutos, cambió mi rol en el equipo, la temporada no fue buena y todo eso hizo que decidiera la retirada porque el año se hizo largo".

La lesión sufrida en una rodilla a un mes de finalizar la competición le hizo acelerar su decisión. "La rodilla en un entrenamiento me crujió de una forma rara y me asusté. Me hubiera gustado terminar jugando".

Se siente "muy orgullosa" de haber representado a Guatemala en España, "un privilegio y puede servir de ejemplo para otras".

"Soy la única jugadora que ha venido a España y la que más tiempo ha estado, a nivel de chicos han jugado muy pocos y ha sido una experiencia única estar en una de las mejores competiciones mundiales, por lo que ha sido un crecimiento importante como persona y jugadora", dijo.

INICIO TARDÍO

"Empecé a jugar al fútbol sala a los 22 años porque en mi país no había esta modalidad, por lo que siempre jugaba al fútbol y en su día atletismo. Estuve muchos años en el fútbol pero surgió esta opción, hicieron la liga, crearon un equipo femenino y me incliné por este deporte que me enganchó muy rápido", señaló.

Su elección la tuvo clara porque el fútbol sala "es mucho más dinámico, estás todo el tiempo moviéndote, es más divertido, siempre tienes labores que hacer: por eso empecé y luego busqué la oportunidad de seguir en España, como así ha sido durante seis años", indicó.

No obstante, este hecho no le impidió ser internacional con Guatemala en más de 30 ocasiones tanto en fútbol sala como en fútbol.

"La mayoría de mis experiencias deportivas han sido buenas y las he disfrutado muchísimo, uno de mis sueños era ponerme la camiseta de mi país, es el orgullo más grande y tuve ese privilegio y ese honor", comentó.

Un honor que le llevó a disputar tres Mundiales, "una experiencia que no cambiaría, han sido campeonatos avalados por la FIFA para darle visibilidad al fútbol sala femenino y Guatemala jugó en España (2010), Costa Rica (2014) y en Guatemala (2015)".

El Mundial de su país en el 2015 lo recuerda de forma agridulce: "fue la despedida del fútbol sala en mi país ya que desde ese torneo pensábamos que iba a ser un punto de inflexión pero lamentablemente los dirigentes decidieron hacer desaparecer el fútbol sala femenino. Ahora hay que volver a empezar, la mayoría de niñas están en el fútbol 11 y tenemos potencial pero hay que empezar desde abajo", indicó.

ENTRENADORA

La guatemalteca dejará las pistas como jugadora pero no del todo ya que seguirá como analista del primer equipo del CD Camoens, que sigue en Segunda División, y responsable de la base.

"Formaré parte del cuerpo técnico del primer equipo, asistente de los entrenadores y entrenadora del conjunto filial porque tengo la titulación de nivel 1 y mi objetivo es sacar el nivel 2 y el nivel 3", ha comentado a EFE.

Tammy espera que su exequipo como jugadora "haga las cosas mucho mejor que la temporada pasada" e intentará "colaborar analizando los partidos y ayudando a los entrenadores".

Finalmente, para las niñas que empiezan tiene sus consejos: "Que sueñen grande pero que trabajen muchísimo porque lo principal es trabajar para cuando lleguen las oportunidades, de ahí que hay que entrenar mucho y aprender cada día". EFE

rp/cb/ea

(foto)