Pogacar: "Estoy extremadamente decepcionado"

Courchevel (Francia), 19 jul (EFE).- El esloveno Tadej Pogacar aseguró estar "extremadamente decepcionado" por el desfallecimiento que sufrió en la décimo séptima etapa del Tour de Francia, que le aparta de la lucha por el maillot amarillo que mantenía con el danés Jonas Vingegaard.

"No se lo que me ha pasado, llegué abajo totalmente vacío. Me he alimentado bien pero no ha llegado a las piernas. Estoy extremadamente decepcionado, no he podido luchar todo lo que quería", aseguró el ciclista del UAE, que tras perder casi 6 minutos está ahora a 7,35 del líder.

El esloveno señaló que ahora buscará recuperarse de la "pájara" del día y que tratará de ganar la etapa del sábado, la última cinta con la montaña, en los Vosgos.

"Si me recupero de lo de hoy buscaré la victoria. Quiero ofrecérsela al equipo", indicó.

Agradeció a sus compañeros haber podido terminar la etapa y conservar el segundo puesto de la general, al tiempo que su compañero Adam Yates afianzó el tercero.

El corredor atribuyó a la "mala suerte" la caída que sufrió en el ascenso al primer puerto de la jornada.

"La escapada se formaba, estaba entre los primeros, pero el de delante ha frenado y ha cambiado la trayectoria. He tocado su rueda y me he caído. No sé bien qué ha pasado", indicó. EFE

