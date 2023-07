Pedro Acosta: "Mi forma de competir, mi mentalidad y muchos otros aspectos han cambiado"

Madrid, 19 jul (EFE).- El piloto español Pedro Acosta, de Moto2, realizó un inicio de temporada sobresaliente, y su gran progreso, en el que es su segundo año en la categoría, se hizo sentir, algo que según el piloto del Red Bull KTM Ajo se debe al cambio de mentalidad y de su forma de competir.

"Veo una evolución muy positiva. Llegué al Mundial siendo muy joven y creo que el equipo me ha ayudado mucho a crecer, tanto en los circuitos como fuera de ellos. Mi forma de competir, mi mentalidad y muchos otros aspectos han cambiado", expresó Acosta en una entrevista a su equipo, al tiempo que afirmó haber llegado a la segunda parte de la temporada más preparado que el año pasado.

Seis podios desde el inicio del año, cuatro de ellos como campeón (Gran Premio de Portugal, de las Américas, de Italia y de Alemania), triunfos que han amenizado la mala suerte y tristeza que le dio el Gran Premio de Francia, tras caerse en la curva 7, a falta de 10 vueltas.

Acosta, que actualmente es segundo de su categoría, explicó el secreto de su evolución: "Nos estamos centrando más en ser competitivos los sábados y en clasificarnos mejor. También estamos trabajando para que la carrera del domingo sea un poco más fácil. Al final, es ahí donde se consiguen los puntos. Si tuviera que destacar algo, es el gran paso adelante que hemos dado en clasificación", dijo.

"Era importante no cometer los mismos errores que el año pasado y seguir mejorando. Hemos mejorado mucho en clasificación y estamos leyendo bien las carreras. Creo que hemos dejado atrás muchos errores que cometimos, y eso nos hace mejorar en todos los aspectos. Aki me está ayudando mucho en eso", añadió el mazarronero.

A pesar del gran salto que ha dado y de haber sido considerado una estrella emergente, el piloto subraya la necesidad de mejorar su prestación en condiciones de lluvia.

"Me gustaría ser un poco más competitivo en condiciones de lluvia. En estas últimas carreras, hemos estado bien en la salida, pero me gustaría hacerlo un poco mejor al principio de la carrera y, ¿por qué no?, ser más explosivo en clasificación. Son cosas que vamos mejorando poco a poco y en las que trabajamos cada fin de semana".

En cuanto a las próximas carreras, Acosta aseguró: "Será difícil porque serán carreras muy reñidas. No lesionarse jugará un papel clave en la lucha por el título. Creo que estamos más preparados para las escapadas que el año pasado y, aunque creo que no lo hicimos nada mal, entonces nos faltó algo. La temporada es muy larga y cuando llegue el momento de apretar, lo haremos".