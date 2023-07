"Libertad de impresión", la sátira como profesión de riesgo

Madrid, 19 jul (EFE).- El libro "Libertad de impresión" recoge en sus 120 páginas diferentes causas judiciales en las que "demuestra hasta qué punto la sátira se está convirtiendo en una práctica de riesgo" desde 2012.

Así lo explica a EFE Darío Adanti, uno de los responsables de la revista Mongolia, editora del libro, que entró en imprenta en el mes de mayo y por ello no recoge los últimos actos de censura contra la creación artística.

Precisamente, dos socios y redactores de Mongolia, Darío Adanti y Pere Rusiñol, deberán comparecer ante el juzgado de instrucción número 12 de Barcelona en calidad de imputados por un delito de "ofensas a los sentimientos religiosos" el próximo 26 de julio.

La imputación es fruto de una querella presentada por la entidad de ultraderecha Manos Limpias, firmada por su fundador, Miguel Bernad, que fue detenido en 2016 por corrupción, delitos de extorsión, organización criminal y fraude.

Un caso que Adanti no considera aislado, "responde a un patrón en auge en los últimos años para silenciar a humoristas y periodistas".

En el libro se recuerdan los casos del cantante César Strawberry, la tuitera Cassandra Vera, las activistas del Coño Insumiso, Willy Toledo, el Gran Wyoming y Dani Mateo, Leo Bassi y Mongolia vs. Ortega Cano, algunos de ellos con sentencia de absolución tras el juicio.

Muchos de los casos en cuestión tienen que ver con el artículo 525 del Código Penal que castiga la ofensa a los sentimientos religiosos.

"Deberían de quitarlo porque es arcaico y sirve para que organizaciones religiosas muy pequeñas se promocionen y financien y si, además, cae en un juzgado proclive lo que consiguen es que uno se autocensure".

Un artículo que utiliza el catolicismo más ultra que, "no entiendo por qué -dice-, sin embargo no se querellan contra los curas pederastas y violadores".

Dios no es algo que "pertenece solo a los creyentes, Dios es una idea del ser humano y, por tanto, artistas y pensadores están en su derecho de expresar lo que piensan públicamente. No te puede ofender que otros hablen de él en un sentido que no te guste; tendríamos, entonces, que quemar los libros de Voltaire y Nietzsche".

Adanti asegura que en democracia la libertad de expresión es un derecho constitucional que no se puede limitar: "La democracia es convivir".

"Sin embargo, no hay un derecho tipificado para que no te ofendan porque una ofensa es un sentimiento y la justicia no tiene cómo calibrarlo", y señala que, como adulto, se puede decidir no escuchar lo que no te gusta o no comprar una revista con la que no estás de acuerdo en su línea editorial.

"En democracia cada uno debe de poder gestionar las propias ofensas, no se le puede pedir al Estado que calle a otro y limite su libertad de expresión porque no te gusta lo que dice", comenta.

Según los autores, se han multiplicado las denuncias y los juicios relacionados con la libertad de expresión con la irrupción del movimiento 15M, la crisis económica y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y los atentados yihadistas.

Adanti considera que con el ascenso de la ultraderecha se van multiplicando estos hechos. "Una parte de la sociedad forzará para que eso crezca mientras otra lo hará por mantener los derechos conquistados".

Por encima de todo, advierte que hay que defender "mucho la declaración de derechos humanos de la ONU". EFE

it/jdm