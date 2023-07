Garzón afea a Feijoó que no vaya al debate: no se atreve ni a presentar sus mentiras

Madrid, 19 jul (EFE).- El coordinador federal de IU y ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha criticado que el líder del PP, Alberto Nuñez Feijoó, no participe en el último debate electoral en RTVE para que la ciudadanía conozca las propuestas de su partido, y ha apuntado que la razón es que "no se atreve ni a presentar sus mentiras".

Garzón ha hecho estas consideraciones este miércoles, antes de participar en el acto de la campaña de la coalición Sumar titulado 'Un nuevo modelo de consumo ante la crisis climática', en el que también intervienen, entre otros, la portavoz federal de IU, Sira Rego.

Para el coordinador de IU, el que el PP no vaya al debate "es una afectación negativa para la democracia" porque ésta consiste, entre otras cosas, "en la rendición de cuentas" y los candidatos en campaña electoral, a su juicio, tienen que demostrar cuáles son sus propuestas ante la ciudadanía y poder rebatirlas.

El que no acuda es por tanto, en su opinión, un "feo gesto" a la ciudadanía y está relacionado con el hecho de que durante la campaña Alberto Núñez Feijoó ha estado "muy incómodo con los medios de comunicación, con determinadas entrevistas".

Frente a esta postura está, según ha dicho, la de la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, que se plantea el debate de esta noche como "una oportunidad" para mostrar sus propuestas políticas "para mejorar la vida de las familias trabajadoras".

"Es un contraste muy agudo", ha comentado Garzón, quien cree que al PP el no ir "le va a salir mal" porque la ciudadanía estará atenta al debate que "influirá en su voto para este domingo".

Preguntado por la posibilidad de que a última hora Feijoó decida acudir al debate, Garzón ha respondido que "sería una buena noticia", aunque también significaría, según sus palabras, que al PP "no le están saliendo del todo las cuentas pues significaría un cambio importante en su estrategia".

"El PP y Feijoó han hecho un cálculo por el cual parece que en principio le sale mejor a ellos no ir al debate que ir al", según Garzón, pero eso, según ha manifestado, es lo que pensó también Javier Arenas en el año 2012: "no fue a un debate pensando que tenía la mayoría absoluta, garantizada y finalmente no la tuvo, por lo tanto quizás en el PP existen esas dudas".

El ministro de Consumo ha pedido el voto para Sumar, un voto -ha apostillado- "frente a los negacionistas del PP y de Vox, reaccionarios y que ante los problemas sociales de la mayoría solo tienen la mentira para ofrecer y el retroceso a tiempos pasados".

Lo ha reclamado porque, según las encuestas, la cuestión está "muy reñida" ahora y "todo se va a disputar por muy poquitos votos". Y es fundamental -ha concluido- "para que se pueda reforzar el bloque de izquierdas" y revalidar un Gobierno de coalición. EFE

