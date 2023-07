Estrenos para espectadores variopintos: "Barbie" u "Oppenheimer", y otras tres opciones

Madrid, 19 jul (EFE).- Por fin llegan a las salas dos de las películas más esperadas (y más diferentes) del verano, "Barbie" y "Oppenheimer", así que la incongruente pelea de espectadores sugerida en las redes -la llamada "barbieheimer"- ya puede tener solución: ver una tras otra. Y añadir mañana una española, una colombiana o una de terror.

Así llega este jueves una cartelera adelantada con los estrenos de "Oppenheimer", del estadounidense Christopher Nolan, un biopic del famoso físico nuclear, y "Barbie", la versión con personas reales -nada menos que los actores Margot Robbie y Ryan Gosling (Barbie y Ken)- de la presunta vida la muñeca más famosa del mundo, bastante más conocida que el físico estadounidense de origen judío.

"OPPENHEIMER": ESPECTACULAR REFLEXIÓN SOBRE LA VIDA Y LA MUERTE

Duodécimo largometraje de este mago del cine que se llama Christopher Nolan, "Oppenheimer" es una película de 180 minutos de duración que cuenta la historia del físico teórico J. Robert Oppenheimer y su papel como desarrollador de la bomba atómica.

Basada en el libro "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer", de Kai Bird y Martin J. Sherwin, el propio Nolan ha escrito un guion adictivo y sobrecogedor para un reparto de lujo que encabezan Cillian Murphy como Oppenheimer, y Robert Downey Jr. en el papel de Lewis Strauss, el hombre del gobierno que dio luz verde a la construcción del artefacto letal.

"BARBIE": BIOPIC IMPOSIBLE DE UNA MUÑECA QUE QUERÍA SER PERFECTA

La Greta Gerwig del 'mumblecore', conocida por cintas como "Lady Bird" (2017), ha escrito, junto a Noah Baumbach (guionista de tres obras nominadas al Óscar), la historia imposible de la vida de la muñeca más famosa del planeta, la Barbie (interpretada por Margot Robbie).

Acompañada por su inseparable Ken (insólito y rubísimo Ryan Gosling), la película se desarrolla en BarbieLand, un mundo perfecto, lleno de fiestas y color, aunque Barbie comienza a hacerse preguntas incómodas que no encajan en ese mundo idílico. Tras comprobar que puede apoyar los talones en el suelo, la muñeca decide calzarse unos zapatos sin tacones y viajar hasta el mundo real.

"TIERRA DE NUESTRAS MADRES": DECIR VERDADES, AUNQUE SEAS UNA CABRA

Liz Lobato, actriz madrileña con una carrera de más de veinte años, escribe, dirige y produce su primer largometraje, la comedia de tintes surrealistas "Tierra de nuestras madres", una propuesta contada en blanco y negro en la que se reivindica el regreso a las raíces y, de paso, se denuncia con humor la corrupción y la locura de los nuevos tiempos.

Emilia, la cabra de Rosario, cuenta con voz en off la historia de su dueña -a la que interpreta un Saturnino García en estado de gracia-, la única que se enfrenta a los especuladores chinos que quieren comprar Villacarrizo, un pueblo manchego bonito en su momento, ahora arruinado por la ludopatía de sus habitantes y marcado por su historia de resistencia a la invasión de los franceses.

"LA JAURÍA": BRUTAL TERAPIA PARA VOLVER A EMPEZAR

El director de cine Andrés Ramírez Pulido lleva el drama carcelario "La jauría" a lo más profundo de la selva tropical colombiana donde un grupo de militares "iluminados" quiere poner en marcha un centro experimental de rehabilitación de adolescentes, encarcelados por asesinos y delincuentes.

Eliú (Jhojan Estiven Jiménez), un chico de campo, y su amigo El Mono (Maicol Andrés Jiménez), purgan el asesinato de un hombre a sangra fría en el centro que dirige 'el líder', un ex militar convencido de que un trabajo físico extenuante y una intensa terapia de grupo lograrán el arrepentimiento y la conversión. Hasta que El Mono escapa.

"INSIDIOUS: LA PUERTA ROJA", QUINTO Y ÚLTIMO EPISODIO DE LA SAGA

Patrick Wilson (actor protagonista del primer "Insidious", 2010) es el director debutante de esta quinta entrega de la casa Blumhouse Productions, último capítulo de la saga de terror, que vuelve al elenco original de la franquicia de terror, con la familia Lambert de regreso tras casi diez años después de los eventos del Capítulo 2.

Para poner finalmente a sus demonios a descansar, Josh (Patrick Wilson) y su hijo Dalton (Ty Simpkins), ya un universitario, deben de ir más profundo hacia "el Más Allá" de lo que nunca habían ido, encontrándose con el pasado oscuro de su familia y un sin número de espantosos terrores que se esconden detrás de la puerta roja.

TONI COLLETTE Y MONICA BELLUCHI, DE RISAS EN "MAFIA MAMMA"

La veterana directora estadounidense Catherine Hardwicke ("Crepúsculo", 2008, "Miss Bala", 2019) firma esta comedia de mafiosos que sigue las peculiares andanzas de una madre estadounidense, Kristin Balbano (Toni Collette), que debe viajar a Roma para asistir al funeral de su abuelo.

Allí descubre que el negocio familiar es una organización criminal y que sus rivales ahora tienen a los Balbano en el punto de mira; guiada por la "consegliere" de confianza, Bianca (Monica Belluchi), Kristin debe hacerse con las riendas, siguiendo los deseos de su abuelo.

Y EN FILMIN, LA AUTOBIOGRAFÍA DE VALERIA TEDESCHI "LA GRAN JUVENTUD"

"La gran juventud" es una comedia dramática francesa de 2022 en la que la actriz y directora Valeria Bruni Tedeschi rememora sus tiempos como estudiante de interpretación en una de las academias de artes escénicas más prestigiosas de Francia y su viaje por los altibajos del arte y el amor. EFE

