El delantero Raúl Moro quiere regresar a la selección española sub-21

Valladolid, 19 jul (EFE).- El delantero Raúl Moro, cedido por el Lazio al Real Valladolid, aspira a protagonizar con su nuevo equipo una etapa de éxito, también para regresar a la selección española sub'21, otra de sus aspiraciones para la temporada que comienza dentro de tres semanas en segunda división.

"Todo jugador español quiere estar en la selección y defender los colores de su país, pero eso pasa por hacerlo bien aquí y, si se da la llamada, es porque todo está saliendo como quiero y espero", ha remarcado Moro, quien ha mostrado una gran ilusión por jugar "en un club histórico como es el Real Valladolid".

Aunque está muy agradecido al Real Oviedo, donde jugó cedido durante los últimos meses de la pasada temporada, cuando su representante le habló del interés del club vallisoletano "no tuvo dudas", ha recalcado este miércoles durante una rueda de prensa.

"Es una entidad con historia y que tiene un proyecto claro" y, en los dos días que ha estado entrenando con sus nuevos compañeros, ha comprobado que "tienen más ritmo" que él, pero en unos días confía en "estar al mismo nivel".

Considera que puede aportar "ilusión, ganas de hacerlo bien, atrevimiento en el uno contra uno" y sabe que cuando está bien puede "hacer mucho daño a las defensas rivales", a ser posible, desde la "banda izquierda", que es la que le gusta más, aunque puede jugar en ambas.

Precisamente, haber militado ya en segunda con el Oviedo es un plus "porque venir con medio año de juego a España no es lo mismo que venir de primeras, ya que en Italia el fútbol es más físico y no se está tanto en contacto con el balón", ha explicado.

Por último, ha desvelado que el técnico, Paulo Pezzolano, le ha dicho que sea él mismo y que "no tenga miedo" de hacer las cosas que sabe hacer por tener 20 años.

El contrato de Raúl Moro, según ha detallado el director deportivo del Real Valladolid, Fran Sánchez, "incluye una opción de compra, tanto opcional como obligatoria, en el caso de que se cumplan una serie de supuestos basados tanto en objetivos colectivos como individual".

"Raúl Moro, a pesar de su juventud, tiene un gran nivel de madurez, al salir pronto de España a la Lazio. Se ajusta a las características que demandamos: gran capacidad de desborde, velocidad, uno contra uno, atrevido, muy peligroso a campo abierto con espacios, buen manejo de balón y además tiene energía y ganas de hacer un buen año con nosotros", ha resumido. EFE

1010588

mim/rjh/ea